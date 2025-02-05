Что съесть на ужин: продукты, от которых не набирают лишние килограммы

Лучше всего вечером усваиваются белки, а вот углеводов нам нужно минимум.

Ужин – важная часть суточного рациона. Однако нужно помнить, что далеко не все продукты годятся для этой еды. Особенно в том случае, если вы следите за фигурой и состоянием своего здоровья.

Помните – ужинать стоит за три часа до сна.

Что можно есть на ужин

Отварное куриное мясо с овощами

Этот вариант хорошо подойдет для тех, кто успевает проголодаться к вечеру. Отварная курица богата белками и содержит минимум углеводов, поэтому легко переваривается, не создавая ощущение тяжести и не перегружая организм. Овощи хорошо дополнят такой ужин витаминами.

Сыр и йогурты

Это самый простой вариант, так как он совсем не нуждается в приготовлении. В любой творог или йогурт можно добавить ягоды, сухофрукты, мед, нежирную сметану. Также можно сделать соленый вариант подобного перекуса. Для этого в сыр нужно добавить зелень, немного соли, тертый сыр или свежие овощи.

Салаты

Для вечернего салата следует выбирать легкие и полезные продукты. Салаты с майонезом, картофелем, кукурузой и жирной рыбой для ужина не подходят. Возьмите лучше свежие огурцы, помидоры, зелень, творог, сладкий перец, капуста.

Яйца

Еще один вариант достаточно плотного, но не очень тяжелого перекуса вечером – яйца. Но только не в жареном виде. Вареные яйца могут быть сварены вкрутую или мягко. С ними можно съесть овощной салат, легкий тост из хлеба без масла или кусочек отварного мяса.

Грейпфрут

В состав грейпфрута входит нарингин, улучшающий обмен веществ и способствующий расщеплению жировых отложений.

Морская рыба

Нежирные сорта рыб легко усваиваются, снижают уровень плохого холестерина и обогащают организм йодом и фосфором.

Кисло-сладкие ягоды

Можно добавить к ним несколько ложек нежирного кефира или натурального йогурта.

Ранее мы писали о продуктах и напитках, от которых растет живот. Больше об этом читайте в новости.

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