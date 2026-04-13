Что съесть на завтрак, чтобы поддерживать энергию в течение всего дня

Что есть на завтрак для энергии / © pexels.com

Именно поэтому эксперты советуют обратить внимание на сбалансированный завтрак, объединяющий белки, клетчатку и полезные углеводы.

После ночного перерыва в питании организма требуется правильная «подкормка», которая запускает обмен веществ и помогает мозгу работать более эффективно. По данным WebMD, завтрак играет ключевую роль в поддержании концентрации, памяти и общей производительности в течение дня. В то же время важен не только сам факт приема пищи, но и ее питательная ценность.

Диетолог UCLA Health доктор Виджая Сурампуди отмечает: идеальный завтрак должен обязательно содержать белок и клетчатку, ведь именно это обеспечивает длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии. Одним из самых простых примеров такого сочетания является овсянка с греческим йогуртом.

Овсянка богата сложными углеводами и бета-глюканом — растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение. Благодаря этому энергия высвобождается постепенно, без резких скачков и спадов, обычно вызываемых сладкими или мучными продуктами. Это помогает избежать утренней усталости и снижения продуктивности уже через несколько часов после завтрака.

Греческий йогурт в свою очередь является источником высококачественного белка, который продлевает чувство сытости и поддерживает работу мозга. Исследования в сфере питания подтверждают, что белковый завтрак способствует лучшей концентрации внимания и уменьшает количество лишних перекусов в течение дня.

Добавление свежих фруктов — бананов, черники или яблок — обеспечивает организм витаминами, антиоксидантами и природными сахарами, не вызывающими резких колебаний уровня глюкозы. А горсть орехов, таких как миндаль или грецкие, добавляет полезные жиры, поддерживающие работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

Кроме энергетической пользы, такое сочетание продуктов помогает контролировать вес и уровень сахара в крови. Благодаря низкому гликемическому индексу овсянка предотвращает резкие скачки глюкозы, которые часто провоцируют голод и усталость уже к середине утра.

Завтрак из сладкого кофе, белого хлеба или сахарных хлопьев может дать лишь кратковременный эффект насыщения. Уже через 1–2 часа уровень энергии резко падает, что приводит к сонливости и потере концентрации.

Специалисты советуют при нехватке времени готовить завтрак заранее. Например, «ночная овсянка» — это удобный вариант: достаточно смешать ее с йогуртом, добавить фрукты и оставить в холодильнике на ночь. Утром вы получите готовый питательный завтрак, который экономит время и обеспечивает энергию на все утро.