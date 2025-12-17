Что случится, если пить вчерашнюю кипяченую воду: раскрывают эксперты

Можно пить вчерашнюю кипяченую воду / © pexels.com

Как объясняет доктор Нгуен Дуй Тхинь, бывший преподаватель Института биотехнологий и пищевых технологий, в некоторых странах принято кипятить воду, охлаждать ее и использовать в течение нескольких дней. Однако специалисты предупреждают: такая практика может быть рискованной, особенно если в старую воду приливают свежую.

Почему постоялая вода — не лучший выбор

Кипячение эффективно уничтожает микроорганизмы и паразитов и не создает вредных или канцерогенных веществ. Проблема возникает уже после хранения.

При кипячении погибшие микроорганизмы распадаются на органические вещества. Со временем они могут стать «питательной средой» для новых бактерий, попадающих в воду из воздуха и окружающих поверхностей. Открытая посуда повышает риск повторного загрязнения, особенно если вода стоит ночь.

А что с фильтрованной водой

Фильтр не решает проблему хранения. Если стакан фильтрованной воды остался открытым на ночь, эксперты тоже не советуют его пить. Важно и другое правило: фильтры следует своевременно менять, в противном случае качество воды ухудшается еще быстрее.

Некоторые замечают, что «вчерашняя» вода меняет вкус. Это происходит из-за поглощения углекислого газа из воздуха. Само по себе это не опасно, но сигнализирует: вода долго контактировала с окружающей средой.

Как правильно хранить кипяченую воду

Специалисты советуют:

пить охлажденную кипяченую воду в течение одного дня;

не оставлять воду открытой на ночь;

не доливать свежую воду в старую;

хранить воду в чистой, стерилизованной стеклянной таре;

держать посуду плотно закрытой в чистом месте.

По словам доктора Тхиня, самый надежный вариант — кипятить именно столько воды, сколько планируете выпить за день, и не оставлять ее на потом.