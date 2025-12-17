- Дата публикации
Что случится, если пить вчерашнюю кипяченую воду: раскрывают эксперты
Многие привыкли оставлять на ночь стакан кипяченой воды у кровати, чтобы допить ее утром. Но действительно ли безопасно пить воду, стоявшую открытой несколько часов?
Как объясняет доктор Нгуен Дуй Тхинь, бывший преподаватель Института биотехнологий и пищевых технологий, в некоторых странах принято кипятить воду, охлаждать ее и использовать в течение нескольких дней. Однако специалисты предупреждают: такая практика может быть рискованной, особенно если в старую воду приливают свежую.
Почему постоялая вода — не лучший выбор
Кипячение эффективно уничтожает микроорганизмы и паразитов и не создает вредных или канцерогенных веществ. Проблема возникает уже после хранения.
При кипячении погибшие микроорганизмы распадаются на органические вещества. Со временем они могут стать «питательной средой» для новых бактерий, попадающих в воду из воздуха и окружающих поверхностей. Открытая посуда повышает риск повторного загрязнения, особенно если вода стоит ночь.
А что с фильтрованной водой
Фильтр не решает проблему хранения. Если стакан фильтрованной воды остался открытым на ночь, эксперты тоже не советуют его пить. Важно и другое правило: фильтры следует своевременно менять, в противном случае качество воды ухудшается еще быстрее.
Некоторые замечают, что «вчерашняя» вода меняет вкус. Это происходит из-за поглощения углекислого газа из воздуха. Само по себе это не опасно, но сигнализирует: вода долго контактировала с окружающей средой.
Как правильно хранить кипяченую воду
Специалисты советуют:
пить охлажденную кипяченую воду в течение одного дня;
не оставлять воду открытой на ночь;
не доливать свежую воду в старую;
хранить воду в чистой, стерилизованной стеклянной таре;
держать посуду плотно закрытой в чистом месте.
По словам доктора Тхиня, самый надежный вариант — кипятить именно столько воды, сколько планируете выпить за день, и не оставлять ее на потом.