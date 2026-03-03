Что случится с вашим организмом, если пить травяной чай каждый день

Можно ли пить травяной чай каждый день / © unsplash.com

В отличие от черного или зеленого чая большинство травяных настоев не содержат кофеина, поэтому их можно безопасно пить ежедневно. Однако врачи отмечают: даже природные средства имеют свои пределы. Регулярное употребление трав может как укреплять здоровье, так и вызвать нежелательные эффекты.

Чай, уменьшающий тошноту

Исследования показывают, что некоторые травяные чаи эффективно облегчают тошноту и рвоту. Среди них:

Имбирь;

Мята;

Ромашка;

Фенхель.

Например, экстракт ромашки помогает при тошноте, возникающей во время беременности, а имбирь способен уменьшать тошноту, вздутие и дискомфорт в животе во время укачивания, беременности или химиотерапии.

Чай для успокоения желудка и кишечника

Имбирь также способен снижать выработку желудочной кислоты, предотвращая ее попадание в пищевод, вызывающий изжогу и расстройства желудка. Исследования подтверждают, что имбирь облегчает симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), уменьшая спазмы и вздутие.

Чай против воспаления

Некоторые травяные чаи обладают противовоспалительными свойствами. Имбирный чай, например, помогает снизить воспаление в желудочно-кишечном тракте. Хроническое воспаление кишечника вызывает дискомфорт и повышает риск серьезных болезней. Антиоксиданты в имбири уменьшают отек стенок кишечника, поддерживая организм.

Чай от вздутия живота

Имбирь и мята эффективны против вздутия. Имбирь содержит активные соединения — гингеролы и шогаолы — которые стимулируют опорожнение желудка. Это ускоряет пищеварение и уменьшает газообразование и неприятное вздутие.

Чай для улучшения пищеварения

Некоторые травяные настои содержат ферменты и органические кислоты, поддерживающие пищеварение. Например, чай из корня горечавки стимулирует аппетит и облегчает дискомфорт в животе.

Чай для снижения риска язв

Фенхель можно использовать как сырым, так и в виде чая. Хотя требуются дополнительные исследования на людях, эксперименты на животных показывают, что фенхель содержит антиоксиданты, снижающие риск язв желудка.

Чай из корня алтея, богатого сложными углеводами, стимулирует клетки, производящие слизь в желудочно-кишечном тракте. Это покрывает стенки желудка, уменьшая повреждение и риск язв.

Чай для очистки кишечника

Чай с сеной стимулирует сокращение гладкой мускулатуры кишечника и помогает избежать запоров. Однако его не следует пить каждый день без консультации врача во избежание диареи.

Почему не стоит злоупотреблять травяным чаем

Для большинства людей травяной чай безопасен и полезен, но есть важные нюансы:

Беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом, ведь некоторые травы могут вызвать сокращение матки и повысить риск преждевременных родов. Некоторые травы могут снижать эффективность лекарства или вызывать побочные эффекты.

Внимание! Перед тем как регулярно употреблять новый травяной чай, советуйтесь с врачом или фармацевтом, особенно если вы принимаете рецептурные препараты.