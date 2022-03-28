Что стало известно об особенностях действия карантина для борьбы с COVID-19 в условиях военного положения

Что стало известно об особенностях действия карантина для борьбы с COVID-19 в условиях военного положения

Кабинет Министров отменил разделение на карантинные зоны в Украине.

Важную информацию об особенностях действия карантина для борьбы с COVID-19 в условиях военного положения предоставляет Минздрав.

Так, на период военного положения в Украине:

зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни эпидемической опасности распространением и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры не применяются;

рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;

гражданам рекомендовано обеспечить полный курс вакцинации против COVID-19;

не применяются нормы по отстранению от работы невакцинированных сотрудников тех профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.

Напомним, Кабинет Министров отменил разделение на карантинные зоны в Украине и норму об отстранении от работы невакцинированных против COVID-19 работников, о чем говорится в постановлении №372 от 26 марта, которое опубликовано на Правительственном портале.

Так, разделение на карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации отменяется на период военного положения, введенного указом Президента от 24 февраля 2022 г. № 64 «О введении военного положения в Украине».

Читайте также: