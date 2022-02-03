Что такое дисфункция тазового дна: как мышцы привести в норму

Что такое дисфункция тазового дна: как мышцы привести в норму

Эксперты рассказали о том, чего вы можете не знать о дисфункции тазового дна.

Дисфункция тазового дна – это состояние, которое возникает по разным причинам. Нередко — целый комплекс нарушений: опущение женских половых органов, мочевого пузыря, прямой кишки, и недержание мочи, кала, и сексуальная дисфункция.

Часто к дисфункции приводят первые и последующие роды. Однако дискомфорт в этой области могут чувствовать не только женщины, но и мужчины, а также дети.

Симптомы этого состояния могут негативно повлиять на качество жизни многих пациентов.

Что такое дисфункция тазового дна?

Проблема возникает вследствие ослабления мышц тазового дна. Это может проявляться множеством симптомов, включая недержание газов, стула или мочи. Дисфункция тазового дна может быть причиной сексуальных трудностей, тазовых болей, запоров, частых позывов к мочеиспусканию.

Мышцы тазового дна формируют полость таза и поддерживают матку, мочевой пузырь и кишечник. Это мышцы, которые вы используете, чтобы остановить мочеиспускание или сдержать выход газов или стул (опорожнение кишечника). Кроме того, эти мышцы могут сокращаться (напрягаться) во время оргазма.

Мышцы тазового дна расположены по окружности, поэтому все они должны смыкаться и подниматься одинаково и одновременно. Иногда эти мышцы либо сильно растягиваются, теряя эластичность, либо слабеют и теряют силу для растягивания.

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Что вызывает дисфункцию тазового дна?

Вызвать дисфункцию тазового дна могут несколько факторов:

беременность,

врожденная дисплазия соединительной ткани, т.е. ткани слабые и неупругие,

травмы таза (возможно, в результате несчастного случая), у мужчин – операции на предстательной железе,

тяжелая физическая работа, поднятие тяжестей,

неврологические заболевания,

наследственность,

ожирение и малоподвижный образ жизни,

нехватка женского гормона эстрогена в период менопаузы или вследствие сушки тела в домашних условиях для похудения

Симптомы дисфункция тазового дна

Женщины на начаальной стадии дисфункция тазового дна жалуются на выделения белого цвета из половых путей, изменения в интимной жизни.

Также одним из симптомов, особенно его ранних форм, является частые обострения вагиноза. Вследствие дисфункции тазового дна происходят снижение защитной функции, что и приводит к изменениям микрофлоры влагалища.

Более тяжелым проявлением является недержание мочи, подтекание мочи при физической нагрузке или чихе, кашле, смехе. Затрудненное мочеиспускание, тянущие боли внизу живота так же могут указывать на дисфункцию тазового дна.

Одним из признаков может быть отсутствие напора струи при мочеиспускании, моча стекает по половым органам.

Так же данная патология приводит к нарушению акта дефекации и неспособности удержать газы. Ощущение инородного тала в области промежности, обнаруживание дополнительного образования при проведении гигиенических процедур может указывать на опущение органов малого таза.

Что делать?

Одним из путей решения проблемы станет поиск физиотерапевта. Специалист по опорно-двигательному аппарату, подтвердит диагноз, объяснит, что на самом деле происходит с вашим телом, и создаст план действий для укрепления пораженных мышц с помощью сеансов физиотерапии.

Часть плана лечения при дисфункции тазового дна может включать:

упражнения Кегеля,

глубокое диафрагмальное дыхание,

легкие растяжения мышц, подколенных сухожилий и приводящих мышц с целью укрепления тазового дна.

«Обычно проблема в одной части ткани распространяется на всю область таза. Именно здесь физиотерапевт, занимающийся вопросами тазового здоровья, может иметь большое значение.