Что такое дисплазия тазобедренных суставов у детей, кто в группе риска, и чем может навредить рюкзак-переноска

Что такое дисплазия тазобедренных суставов у детей, кто в группе риска, и чем может навредить рюкзак-переноска

Лишь один интересный факт доказательной медицины, о котором, мы уверены, не знают большинство наших мам: складочки на внутренней поверхности бедер зависят от развития подкожного жирового слоя и не являются признаком наличия или отсутствия дисплазии.

Детский врач Лидия Бабич подробно рассказывает о дисплазии у детей в своей статье.

Дисплазия тазобедренных суставов — это нарушение развития тазобедренного сустава у младенцев и маленьких детей.

В тазовой кости имеется округлая впадина, в которую входит головка бедренной кости. Эти структуры окружены связями, хрящами и мышцами.

При дисплазии бедренная кость плохо удерживается на своем месте. Из-за этого может быть нарушение подвижности бедра, хромание при хождении, преждевременный износ хрящей в суставе, боль в суставе, артрит, вывих бедра.

Детский врач Лидия Бабич

Дисплазию следует выявлять у младенцев, чтобы это состояние не влияло на качество активной жизни во взрослом возрасте.

Кто в группе риска

дети рожденные в тазовом предлежании;

случаи дисплазии у родителей и братьев/сестер;

у девочек дисплазия выявляется в 4-5 раз чаще

Детский врач Лидия Бабич

Может ли уход за младенцем влиять на его тазобедренные суставы

Да, может. Ранее были распространены практики пеленания с выравниванием ног ребенка. Считалось, что потом, во взрослом возрасте, это обеспечит стройные ровные ноги. Или туго обвитый ребенок будет лучше спать.

В самом деле, все наоборот.

Вне "лягушкой" с разведенными бедрами обеспечивает хорошее развитие тазобедренных суставов. При уже обнаруженной дисплазии эту позу используют для исцеления. Ношение в слинге лицом к телу взрослого полезно. У некоторых народов, где в культуре принято носить детей в разнообразных намотках дисплазия тазобедренных суставов оказывается крайне редко.

Ношение в рюкзаках-переносках, когда ребенок находится спиной к взрослому может быть бесполезным для тазобедренных суставов ребенка. Потому что при таком ношении не создается "м" — позиция с широко разведенными бедрами.

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Нужно ли проверять всех младенцев и в каком возрасте

В англоязычных источниках есть рекомендация выполнять УЗИ тазобедренных суставов всем младенцам в возрасте примерно 6 недель.

Цель исследования – оценить геометрию сустава, измерить степень округления “впадины” в тазовой кости, увидеть как в сустав входит головка бедренной кости.

Если нет ядра окостенения, или это проблема

Это вообще не является целью обследования – найти то заветное ядро. Оно может появляться со временем в возрасте 3-8 месяцев. Ядро окостенения головки бедренной кости не может не появиться. Костные структуры с возрастом становятся более плотными, это постепенный процесс.

Не нужно ежемесячно ходить на УЗИ и снова и снова искать ту точку. Это как зубы. Если их нет в 9 месяцев, это не значит, что их теперь не будет совсем никогда.

Неправильно, если врач прямо на УЗИ назначает ребенку принимать препарат кальция, изменяет дозу от Д, или вообще рекомендует гомеопатию (распространенный ффмцн в этой сфере – это рост-норма. Вообще не является источником кальция и никак ни на что не влияет).

В каком возрасте требуется УЗИ, а когда производят рентген суставов

До 4-6 месяцев – УЗИ.

Детям старше 6 месяцев может быть рекомендовано рентгеновское обследование суставов.

По результатам УЗИ ребенку может потребоваться консультация ортопеда.

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Дисплазия тазобедренных суставов у детей

Кто должен диагностировать дисплазию тазобедренных суставов

В идеальной ситуации все педиатры во время обычных осмотров новорожденных должны проверять характерные симптомы. Это ограничение разведения бедер, характерный щелчок, укорочение одной конечности. О дисплазии может свидетельствовать асимметрия паховых и седалищных складок. Нужен ли для такого обзора ортопед – зависит от квалификации педиатра.

Важно: если есть проблема в обоих суставах, то визуальной асимметрии не может быть.

У детей, которые уже ходят, может быть хромание и неспособность стоять на одной ноге (из-за того, что бедренная кость не слишком крепко удерживается в суставе).

Складочки на внутренней поверхности бедер зависят от развития подкожного жирового слоя и не являются признаком наличия или отсутствия дисплазии.

В мировой медицине не лечат дисплазию тазобедренных суставов у детей электрофорезом с кальцием на ягодицы, а о терапии массажами и гомеопатией и разведении бедер по 200 раз в день и припарки с парафином и озокеритом, вообще речь не идет.

Также нигде не запрещено при ношении ребенка касаться его ягодиц и придерживать под ягодицами.

В материале были использованы следующие источники:

https://hipdysplasia.org