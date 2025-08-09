Что такое "эффект помидора": или как мы упускаем шансы и новые возможности в жизни

Эффект помидора: что это / © unsplash.com

Об этом интересном феномене рассказала в своем Instagram врач Юлия Филипчук. В чем же он состоит и почему опасен?

Название эффект помидора тесно связано с реальными событиями, которые происходили в Северной Америке в начале XIX века. Там люди считали, что томаты ядовиты, а потому их выращивали только, как декоративные растения. В 1820 году один храбрец на спор съел несколько плодов и остался жив. Именно благодаря этому отношение отношение к помидорам изменилось, впоследствии они обрели популярность не только в Америке, но и во всем мире, как вкусные овощи.

Почему наш мозг часто отвергает неизвестное

Психологи утверждают, что этот феномен имеет сразу несколько объяснений:

получение новой информации может вызвать когнитивный диссонанс (психологический дискомфорт, возникающий из-за спора между тем, что вы знаете, и тем, что вы узнали);

собственные взгляды становятся частью вашей личности, с ними у человека появляется эмоциональная привязанность;

человек часто хочет соответствовать мнению многих, ведь влияние социального окружения очень велико.

“Эффект помидора” заключается в появлении неких «информационных пузырьков», когда человек общается только с теми, кто разделяет его убеждения. Они мешают объективно оценивать информацию, ограничивают мышление, а это усложняет получение и усвоение новых знаний.

Этот эффект наиболее ярко выделяется в медицине, когда пациенты отказываются от эффективного лечения только потому, что оно кажется им необычным.

Как преодолеть “эффект помидора”

Прежде всего, старайтесь анализировать причины своих убеждений, спрашивайте себя, действительно ли они формируются на фактах. Попытайтесь развивать критическое мышление, быть открытыми к новой информации. Определенная польза есть и от общения с людьми, которые имеют противоположные взгляды, ведь вы можете взглянуть на ситуацию из другого угла. Не бойтесь менять свое мнение под влиянием подлинных фактов.