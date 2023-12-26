Что такое каперсы: с чем их едят, польза и вред продукта

Каперсы – это цветочные бутоны куста каперсника, который раньше рос только в Средиземноморье и некоторых частях Азии. Сегодня его выращивают по всему миру.

В пищу употребляют бутончики кустарника, которые по размеру и форме немного похожи на небольшие зеленые оливки. Каперсы стали популярны еще во времена Древней Греции, где их использовали как аперетив.

100 г консервированных каперсов содержат:

23 ккал;

2 г белков;

5 г углеводов;

0,9 г жиров.

В чем польза каперсов

Каперсы отличаются немного терпким и острым вкусом. Больше они напоминают горчицу и это не удивительно, ведь содержат горчичное масло.

Продукт обладает антидиабетическими и антиоксидантными свойствами, содержит фосфор, кальций, холин, медь, железо, йод, калий, марганец, натрий, а также витамины С, А, Е, РР, К и группы В.

Каперсы помогают поддерживать здоровье репродуктивной системы женщин, предотвращают развитие рака яичников и шейки матки.

Бутоны каперсника богаты клетчаткой, поэтому хорошо действуют на пищеварительную систему, насыщают организм. В продукте дополнительно содержится витамин А, улучшающий здоровье волос, ногтей, кожи.

Для мужчин каперсы – продукт номер 1 в рационе. Они оказывают положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат, мышечную систему. А еще помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, уменьшая риски возникновения патологий сердца.

Благодаря кальцию и фосфору, каперсы полезны и для детей. Они улучшают мышечную ткань, делают кости более сильными. А еще этот продукт увеличивает работу мозга. Однако следует отметить, что включать каперсы в детский рацион следует после 3 лет и очень осторожно. Возможно возникновение аллергической реакции.

Кому нельзя есть каперсы

Кому нельзя есть каперсы / Фото: Unsplash

Обычно противопоказания для употребления каперсов связаны с хроническими заболеваниями. Консервированные бутоны содержат большое количество натрия, поэтому следует употреблять с осторожностью людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При чрезмерном употреблении каперсы могут спровоцировать отеки и повышение АД. Поэтому они противопоказаны людям с патологиями мочевыводящих систем почек. А еще они могут стать причиной обострения болезней желудочно-кишечного тракта.

Возможна индивидуальная непереносимость каперсов, аллергическая реакция на продукт.

Как выбрать и хранить каперсы

В свежем виде каперсы очень горчат, поэтому их едят только консервированными, солеными, маринованными. При выборе продукта обратите внимание на размер бутонов. Считается, чем меньше каперсы, тем ярче у них вкус.

Также обратите внимание на страну-производитель. Лучше всего, если это будет Италия или Греция.

Отдавайте предпочтение каперсам в стеклянной банке с плотной крышкой. Важно, чтобы маринад выглядел не мутно.

Этот продукт достаточно уникален, а потому заменить его ничем невозможно. Можете попробовать добавить в маринад или соус зеленые оливки, маринованные огурцы, горчичное масло. Но вкус будет иным.

С чем едят каперсы

С чем едят каперсы / Фото: pixabay.com

Каперсы обладают низкой калорийностью, однако вводить их в рацион следует с осторожностью. Дело в том, что в консервированном продукте очень много соли. Самый простой вариант – добавить каперсы к соусу. К примеру, именно они делают вкус легендарного соуса тартар таким особенным.

Каперсы помогают усилить вкус вегетарианских блюд. Их можно совмещать с помидорами, анчоусами, оливками, лимоном.

Маринованные каперсы отлично подходят к рыбным и мясным блюдам. Например, их можно добавить к супу, рыбной икре, овощному салату. А еще они хорошо нравятся с копченым лососем. Добавить каперсы можно даже в обычное пюре.

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