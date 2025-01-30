Что такое кетодиета и почему она сжигает жир без страданий: объяснение диетолога

На самом деле, не каждая диета предполагает невкусные блюда и ограничение порций.

Последние несколько лет набирает популярность кетодиета, а маркетологи и бизнес лишний раз не стесняются стимулировать интерес к ней.

На самом ли деле она так полезна, ответила врач-терапевт и диетолог Олеся Добрянская в подкасте "Говорят медики от Минздрава Украины".

"Многие кетопродукты, которые можно продать. Многие кетофрендли, которые предоставляют свои услуги по правильной кетодиете, по правильному входу в кетоз и выходу из него. Я не говорю, что это плохо. Каждый сам хозяин своему телу", — отмечает врач.

Кетодиета сосредоточена на высоком потреблении жиров, нормальном – белков и на низком уровне углеводов.

"На белки, углеводы у нас поднимается глюкоза крови и инсулин. А на жиры – нет, поэтому нет прыжков. То есть, когда вы поели что-нибудь жирное, вам не хочется после этого спать. Вы дольше сохраняете сытость. То есть, это выгодна, в общем, стратегия, но опять же есть грязная кетодиета, а есть чистая кетодиета", — объяснила диетолог.

По ее словам, чистая кетодиета – это недешевое удовольствие, потому что жиры, потребляемые человеком, должны быть разнообразные, а содержатся они в дорогих продуктах.

"Открывайте кошельки, там нужно раскошелиться. Авокадо, оливки. В кетодиете 80% рациона составляют жиры. То есть, если говорить о здоровом питании – БЖВ 20-30-50. 20% на белки, 30% на жиры и 50% на углеводы. А если говорить о кетодиете, то там 80% занимают жиры. У меня была пациентка, у которой, знаете, какой был десерт на кетодиете? Пачка масла. Пачка", - говорит врач.

Диетолог добавляет, что существует так называемая грязная кетодиета, однако она может только навредить здоровью.

"Если это грязная кетодиета, она не будет хорошо влиять на здоровье. Напротив, она будет очень плохо влиять и будет фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что на грязном кетодиете, когда это просто жареное сало, жареные яйца, все залито маслами", – отметила Добрянская.

По ее данным, кетодиета не меняет привычек людей в питании. Поэтому, когда они ее отменяют, вес, который удалось сбросить, быстро возвращается на место.

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