Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Что нужно знать о полиомиелите и его лечении

Что нужно знать о полиомиелите и его лечении

Вирус полиомиелита – возбудитель болезни

Наиболее восприимчивы к полиомиелиту маленькие дети до 4 лет. И если учесть, что полиомиелит передается воздушно-капельным путем, через немытые продукты и предметы, то риск заразиться и заболеть у непривитого ребенка очень высок.

Полиомиелит – вирусное инфекционное заболевание, при котором поражается центральная нервная, лимфатическая системы и желудочно-кишечный тракт.

Откуда берется полиомиелит и как можно заразиться

Возбудителем полиомиелита являются полиовирусы (poliovirus hominis) семейства Picornaviridae рода Enterovirus.

Есть три серотипа вируса (преобладает I тип):

  • I — Брунгильда (выделен от больной обезьяны с той же кличкой),
  • II - Лансинг (выделен в местечке Лансинг),
  • III - Леон (выделен от больного мальчика Маклеона)

Третий тип распространяется воздушно-капельным путем, а также через грязные продукты питания, воду или выделения больного человека.

Вирус очень живуч. Он присутствует на продуктах питания до нескольких месяцев, однако инактивируется при действии дезинфицирующих средств и термической обработке.

Инкубационный период полиомиелита длится примерно две недели.

Как полиомиелит развивается в организме

  1. Сначала вирус поражает кишечник.
  2. Затем проникает в кровяное русло, с помощью чего распространяется по всему организму.
  3. Полиомиелит поражает внутренние органы и системы.
  4. Вирус полиомиелита поражает не только клетки, но и нервные окончания, поэтому при заражении особенно страдают спинной и головной мозг.
©

Кто может заразиться полиомиелитом?

Кто находится в зоне риска заразиться и заболеть плиомиелитом?

  • Дети Полиомиелит наиболее часто встречается среди детей и подростков. Связано это как с ослабленной иммунной системой детей, так и с высоким шансом вступить в контакт с инфицированным материалом.
  • Девочки, девушки до достижения полового созревания вероятность инфицирования одинакова как для мальчиков, так и для девочек. Однако после полового созревания у женщин риск инфицирования вирусом полиомиелита возрастает.
  • Беременные женщины более подвержены риску заражения вирусом полиомиелита.
  • Физически перегруженные люди Согласно медицинским наблюдениям, физическая нагрузка в течение первых 3-4 дней после начала второй стадии заболевания может приводить к существенному ухудшению состояния здоровья.
  • Люди, которые накануне перенесли внутримышечные инъекции. Как показывают медицинские наблюдения, паралитические формы полиомиелита с большей вероятностью затрагивают те конечности, которые недавно (в течение 3-4 недель перед заражением) делали внутримышечные инъекции.
  • Люди, которым удалили миндалины. Это также увеличивает риск заражения вирусом полиомиелита.

В каком возрасте чаще всего болеют полиомиелитом?

Полиомиелит невозможно вылечить, но его можно предотвратить, сделав прививку.

"Самыми уязвимыми к полиомиелиту являются дети до пяти лет, именно поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни", — рассказали в Минздраве.

©

Симптомы полиомиелита

Полиомиелит бывает типичным - с поражением центральной нервной системы и атипичным - без поражения центральной нервной системы (только носительство вируса).

  • Бессимптомная форма полиомиелита. Данная форма полиомиелита никак не проявляется. Однако в эпидемиологическом смысле бессимптомная форма очень опасна, поскольку больной, не зная, что он инфицирован, выделяет вирус.
  • Абортивная форма протекает в виде непродолжительной вирусной инфекции. Как правило, абортивная форма характеризуется признаками легкого поражения верхних дыхательных путей или пищеварительного тракта без признаков поражения центральной и периферической нервной системы.
  • Непаралитическая (менингеальная) форма полиомиелита характеризуется воспалением мозговых оболочек и спинномозговых корешков. По симптомам очень напоминает серозный менингит или менингорадикулит. Как правило, серозный полиомиелитный менингит начинается очень остро с повышением температуры до 40 градусов. Болезнь сопровождается головными болями, сильным насморком, кашлем и желудочно-кишечными расстройствами.
  • Паралитическая форма полиомиелита является тяжелой и встречается в 2-3% случаев. Инкубационный период в паралитической форме полиомиелита длится от 9 до 12 дней.

Симптомы полиомиелита различны в разных формах заболевания. Инкубационный период длится от 6 до 12 дней.

В атипичной форме основные симптомы следующие:

  • слабость;
  • головная боль;
  • повышение температуры;
  • потливость;
  • насморк;
  • боль в животе;
  • рвота;
  • диарея;
  • сыпь.

В типичной форме проявляются следующие симптомы:

  • боль в мышцах;
  • боль в спине;
  • снижение мышечного тонуса;
  • затруднённое дыхание;
  • затруднённое глотание;
  • нарушение речи;
  • спутанность сознания;
  • паралич;
  • паралитические отёки;
  • менингеальный синдром;
  • неконтролируемое мочеиспускание;
  • похолодание рук и ног;
  • нестабильность давления;
  • нарушение рефлексов.

В препаралитической стадии

У больного увеличивается температура тела до 39-40 градусов. Снижение температуры происходит постепенно или очень быстро.

В некоторых случаях у больного температура поднимается во второй раз. Это происходит тогда, когда вирус начинает уже проникать в нервную систему.

На данном этапе отмечаются катаральные изменения в верхних дыхательных путях, а также желудочно-кишечные расстройства, часто вводящие врачей в заблуждение и заставляют их ставить неправильные диагнозы.

Что касается неврологических нарушений, то на данном этапе они проявляются в виде гиперестезии кожи, гипергидроза, симптома раздражения корешков оболочек мозга.

У больного часто возникает сильная сонливость и угнетается настроение. Препаралитическая стадия паралитической формы полиомиелита длится от 1 до 3 суток.

После препаралитической стадии наступает паралитическая

Развиваются параличи конечностей. Параличи бывают единичными или множественными. Продолжается паралитическая стадия в течение 7-10 дней после развития паралича.

При бульбарной форме поражаются мышцы гортани, глотки, мягкого неба, что приводит к нарушению глотания и речи. Это одна из самых тяжелых форм полиомиелита, при которой возможно нарушение дыхания вплоть до смертельного исхода. При понтинной форме поражаются лицевые нервы, что приводит к параличу лица.

Восстановительная стадия характеризуется появлением двигательной активности в парализованных мышцах. Степень восстановления зависит от тяжести и характера паралича. В некоторых случаях мышечная функциональность восстанавливается полностью, иногда лишь частично, а иногда – практически не восстанавливается.

Резидуальная стадия характеризуется появлением параличей отдельных мышц, вегетативными расстройствами и рядом других симптомов.

Лечение полиомиелита

Клинически выраженный полиомиелит нуждается в стационарном лечении.

  • Больного изолируют,
  • обеспечивают ему постельный режим и высококалорийную диету,
  • при уходе за больным необходимо придавать его конечностям правильное положение, проводить профилактику пролежней, массаж грудной клетки,
  • при наличии дисфагии (расстройстве глотания, транспортировки твердой и/или жидкой пищи от полости рта до желудка) больного кормят с помощью зонда,
  • при нарушении самостоятельного дыхания больному проводится искусственная вентиляция легких.

Специфического лечения полиомиелита еще нет, поэтому в основном проводится симптоматическое и патогенетическое лечение. Больному назначается витаминотерапия, главным образом витамины группы В и аскорбиновая кислота. Также показано применение обезболивающих средств, дегидратирующих препаратов и дыхательных аналептиков.

При восстановительном периоде проводятся реабилитационные мероприятия: лечебная физкультура, электромиостимуляция, ортопедический массаж, лечение парафином, УВЧ, санаторно-курортное лечение.

Для предотвращения появления контрактур больному может быть показано наложение лонгет, гипсовых повязок, ортопедических шин или ношение специальной обуви.

Полиомиелит / ©
Полиомиелит

Прививка от полиомиелита

Вакцинация от полиомиелита гарантирует пожизненный иммунитет. Родители должны быть особенно внимательны, проводить вакцинацию детей строго по графику. После серии прививок от полиомиелита у ребенка развивается стойкий иммунитет, и даже если в его организм и попадет большое количество вирусного материала, то он не заболеет.

Согласно Календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:

  • 1 прививка – 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ));
  • 2 прививки – 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ));
  • 3 прививки – 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПС));
  • 4 прививки – 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПС));
  • 5 прививки – 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПС));
  • 6 прививки – 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)).
Календарь прививок / ©
Календарь прививок

Полиомиелит у детей

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек — и ребенок, и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до 5 лет.

Течение болезни характеризуется поражением ЦНС, появлением параличей. Болезнь может привести к смерти.

При полиомиелите у детей страдают не только конечности. Нередко вовлекаются в процесс межреберные мышцы и диафрагма. В этом случае присоединяются признаки недостаточности органов дыхания.

Встречается еще одна форма болезни – бульбарная. У ребенка очень выражен интоксикационный синдром, беспокоит головные боли, рвота. Очень быстро появляются неврологические нарушения: ребенок не может нормально проглатывать, поперхивается, негустая пища попадает в нос, меняется оттенок голоса (сиплый, хриплый). Так как малыш не может нормально проглотить пищу и слюну, у него появляется клокочущее дыхание. В ряде случаев болезнь заходит так далеко, что повреждаются сосудодвигательный и дыхательный центры, наступает паралич диафрагмы, отчего может наступить смерть малыша.

Третья форма протекания инфекции называется понтинной. В этом случае повреждается мост в головном мозге и ядра черепно-мозговых нервов, которые как раз там и размещаются. При повреждении лицевого нерва отмечается паралич мимических мышц, проявляющийся асимметрией лица, разным размером глазных щелей и другими признаками.

Восстановительный период полиомиелита у детей длится долго от одного до трех лет. Болезнь еще долго дает о себе знать, а именно: мышечный тонус долго остается пониженным, рефлексы из конечностей не вызываются, мышцы остаются атрофированными. Функции мышц восстанавливаются постепенно и неравномерно. Из-за этого последствиями полиомиелита являются разные деформации конечностей, тугоподвижность (контрактуры), отставание в росте пораженной конечности, хромота.

Существует ли профилактическая вакцина от рака груди? В США начали ее испытания

Следующая публикация