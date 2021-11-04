Что нужно знать о полиомиелите и его лечении

Что нужно знать о полиомиелите и его лечении

Наиболее восприимчивы к полиомиелиту маленькие дети до 4 лет. И если учесть, что полиомиелит передается воздушно-капельным путем, через немытые продукты и предметы, то риск заразиться и заболеть у непривитого ребенка очень высок.

Полиомиелит – вирусное инфекционное заболевание, при котором поражается центральная нервная, лимфатическая системы и желудочно-кишечный тракт.

Откуда берется полиомиелит и как можно заразиться

Возбудителем полиомиелита являются полиовирусы (poliovirus hominis) семейства Picornaviridae рода Enterovirus.

Есть три серотипа вируса (преобладает I тип):

I — Брунгильда (выделен от больной обезьяны с той же кличкой),

II - Лансинг (выделен в местечке Лансинг),

III - Леон (выделен от больного мальчика Маклеона)

Третий тип распространяется воздушно-капельным путем, а также через грязные продукты питания, воду или выделения больного человека.

Вирус очень живуч. Он присутствует на продуктах питания до нескольких месяцев, однако инактивируется при действии дезинфицирующих средств и термической обработке.

Инкубационный период полиомиелита длится примерно две недели.

Как полиомиелит развивается в организме

Сначала вирус поражает кишечник. Затем проникает в кровяное русло, с помощью чего распространяется по всему организму. Полиомиелит поражает внутренние органы и системы. Вирус полиомиелита поражает не только клетки, но и нервные окончания, поэтому при заражении особенно страдают спинной и головной мозг.

Кто может заразиться полиомиелитом?

Кто находится в зоне риска заразиться и заболеть плиомиелитом?

Дети Полиомиелит наиболее часто встречается среди детей и подростков. Связано это как с ослабленной иммунной системой детей, так и с высоким шансом вступить в контакт с инфицированным материалом.

Полиомиелит наиболее часто встречается среди детей и подростков. Связано это как с ослабленной иммунной системой детей, так и с высоким шансом вступить в контакт с инфицированным материалом. Девочки, девушки до достижения полового созревания вероятность инфицирования одинакова как для мальчиков, так и для девочек. Однако после полового созревания у женщин риск инфицирования вирусом полиомиелита возрастает.

вероятность инфицирования одинакова как для мальчиков, так и для девочек. Однако после полового созревания у женщин риск инфицирования вирусом полиомиелита возрастает. Беременные женщины более подвержены риску заражения вирусом полиомиелита.

более подвержены риску заражения вирусом полиомиелита. Физически перегруженные люди Согласно медицинским наблюдениям, физическая нагрузка в течение первых 3-4 дней после начала второй стадии заболевания может приводить к существенному ухудшению состояния здоровья.

Согласно медицинским наблюдениям, физическая нагрузка в течение первых 3-4 дней после начала второй стадии заболевания может приводить к существенному ухудшению состояния здоровья. Люди, которые накануне перенесли внутримышечные инъекции. Как показывают медицинские наблюдения, паралитические формы полиомиелита с большей вероятностью затрагивают те конечности, которые недавно (в течение 3-4 недель перед заражением) делали внутримышечные инъекции.

Как показывают медицинские наблюдения, паралитические формы полиомиелита с большей вероятностью затрагивают те конечности, которые недавно (в течение 3-4 недель перед заражением) делали внутримышечные инъекции. Люди, которым удалили миндалины. Это также увеличивает риск заражения вирусом полиомиелита.

В каком возрасте чаще всего болеют полиомиелитом?

Полиомиелит невозможно вылечить, но его можно предотвратить, сделав прививку.

"Самыми уязвимыми к полиомиелиту являются дети до пяти лет, именно поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни", — рассказали в Минздраве.

Симптомы полиомиелита

Полиомиелит бывает типичным - с поражением центральной нервной системы и атипичным - без поражения центральной нервной системы (только носительство вируса).

Бессимптомная форма полиомиелита. Данная форма полиомиелита никак не проявляется. Однако в эпидемиологическом смысле бессимптомная форма очень опасна, поскольку больной, не зная, что он инфицирован, выделяет вирус.

полиомиелита. Данная форма полиомиелита никак не проявляется. Однако в эпидемиологическом смысле бессимптомная форма очень опасна, поскольку больной, не зная, что он инфицирован, выделяет вирус. Абортивная форма протекает в виде непродолжительной вирусной инфекции. Как правило, абортивная форма характеризуется признаками легкого поражения верхних дыхательных путей или пищеварительного тракта без признаков поражения центральной и периферической нервной системы.

протекает в виде непродолжительной вирусной инфекции. Как правило, абортивная форма характеризуется признаками легкого поражения верхних дыхательных путей или пищеварительного тракта без признаков поражения центральной и периферической нервной системы. Непаралитическая (менингеальная) форма полиомиелита характеризуется воспалением мозговых оболочек и спинномозговых корешков. По симптомам очень напоминает серозный менингит или менингорадикулит. Как правило, серозный полиомиелитный менингит начинается очень остро с повышением температуры до 40 градусов. Болезнь сопровождается головными болями, сильным насморком, кашлем и желудочно-кишечными расстройствами.

полиомиелита характеризуется воспалением мозговых оболочек и спинномозговых корешков. По симптомам очень напоминает серозный менингит или менингорадикулит. Как правило, серозный полиомиелитный менингит начинается очень остро с повышением температуры до 40 градусов. Болезнь сопровождается головными болями, сильным насморком, кашлем и желудочно-кишечными расстройствами. Паралитическая форма полиомиелита является тяжелой и встречается в 2-3% случаев. Инкубационный период в паралитической форме полиомиелита длится от 9 до 12 дней.

Симптомы полиомиелита различны в разных формах заболевания. Инкубационный период длится от 6 до 12 дней.

В атипичной форме основные симптомы следующие:

слабость;

головная боль;

повышение температуры;

потливость;

насморк;

боль в животе;

рвота;

диарея;

сыпь.

В типичной форме проявляются следующие симптомы:

боль в мышцах;

боль в спине;

снижение мышечного тонуса;

затруднённое дыхание;

затруднённое глотание;

нарушение речи;

спутанность сознания;

паралич;

паралитические отёки;

менингеальный синдром;

неконтролируемое мочеиспускание;

похолодание рук и ног;

нестабильность давления;

нарушение рефлексов.

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В препаралитической стадии

У больного увеличивается температура тела до 39-40 градусов. Снижение температуры происходит постепенно или очень быстро.

В некоторых случаях у больного температура поднимается во второй раз. Это происходит тогда, когда вирус начинает уже проникать в нервную систему.

На данном этапе отмечаются катаральные изменения в верхних дыхательных путях, а также желудочно-кишечные расстройства, часто вводящие врачей в заблуждение и заставляют их ставить неправильные диагнозы.

Что касается неврологических нарушений, то на данном этапе они проявляются в виде гиперестезии кожи, гипергидроза, симптома раздражения корешков оболочек мозга.

У больного часто возникает сильная сонливость и угнетается настроение. Препаралитическая стадия паралитической формы полиомиелита длится от 1 до 3 суток.

После препаралитической стадии наступает паралитическая

Развиваются параличи конечностей. Параличи бывают единичными или множественными. Продолжается паралитическая стадия в течение 7-10 дней после развития паралича.

При бульбарной форме поражаются мышцы гортани, глотки, мягкого неба, что приводит к нарушению глотания и речи. Это одна из самых тяжелых форм полиомиелита, при которой возможно нарушение дыхания вплоть до смертельного исхода. При понтинной форме поражаются лицевые нервы, что приводит к параличу лица.

Восстановительная стадия характеризуется появлением двигательной активности в парализованных мышцах. Степень восстановления зависит от тяжести и характера паралича. В некоторых случаях мышечная функциональность восстанавливается полностью, иногда лишь частично, а иногда – практически не восстанавливается.

Резидуальная стадия характеризуется появлением параличей отдельных мышц, вегетативными расстройствами и рядом других симптомов.

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Лечение полиомиелита

Клинически выраженный полиомиелит нуждается в стационарном лечении.

Больного изолируют,

обеспечивают ему постельный режим и высококалорийную диету,

при уходе за больным необходимо придавать его конечностям правильное положение, проводить профилактику пролежней, массаж грудной клетки,

при наличии дисфагии (расстройстве глотания, транспортировки твердой и/или жидкой пищи от полости рта до желудка) больного кормят с помощью зонда,

при нарушении самостоятельного дыхания больному проводится искусственная вентиляция легких.

Специфического лечения полиомиелита еще нет, поэтому в основном проводится симптоматическое и патогенетическое лечение. Больному назначается витаминотерапия, главным образом витамины группы В и аскорбиновая кислота. Также показано применение обезболивающих средств, дегидратирующих препаратов и дыхательных аналептиков.

При восстановительном периоде проводятся реабилитационные мероприятия: лечебная физкультура, электромиостимуляция, ортопедический массаж, лечение парафином, УВЧ, санаторно-курортное лечение.

Для предотвращения появления контрактур больному может быть показано наложение лонгет, гипсовых повязок, ортопедических шин или ношение специальной обуви.

Полиомиелит

Прививка от полиомиелита

Вакцинация от полиомиелита гарантирует пожизненный иммунитет. Родители должны быть особенно внимательны, проводить вакцинацию детей строго по графику. После серии прививок от полиомиелита у ребенка развивается стойкий иммунитет, и даже если в его организм и попадет большое количество вирусного материала, то он не заболеет.

Согласно Календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:

1 прививка – 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ));

2 прививки – 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ));

3 прививки – 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПС));

4 прививки – 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПС));

5 прививки – 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПС));

6 прививки – 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)).

Календарь прививок

Полиомиелит у детей

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек — и ребенок, и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до 5 лет.

Течение болезни характеризуется поражением ЦНС, появлением параличей. Болезнь может привести к смерти.

При полиомиелите у детей страдают не только конечности. Нередко вовлекаются в процесс межреберные мышцы и диафрагма. В этом случае присоединяются признаки недостаточности органов дыхания.

Встречается еще одна форма болезни – бульбарная. У ребенка очень выражен интоксикационный синдром, беспокоит головные боли, рвота. Очень быстро появляются неврологические нарушения: ребенок не может нормально проглатывать, поперхивается, негустая пища попадает в нос, меняется оттенок голоса (сиплый, хриплый). Так как малыш не может нормально проглотить пищу и слюну, у него появляется клокочущее дыхание. В ряде случаев болезнь заходит так далеко, что повреждаются сосудодвигательный и дыхательный центры, наступает паралич диафрагмы, отчего может наступить смерть малыша.

Третья форма протекания инфекции называется понтинной. В этом случае повреждается мост в головном мозге и ядра черепно-мозговых нервов, которые как раз там и размещаются. При повреждении лицевого нерва отмечается паралич мимических мышц, проявляющийся асимметрией лица, разным размером глазных щелей и другими признаками.

Восстановительный период полиомиелита у детей длится долго от одного до трех лет. Болезнь еще долго дает о себе знать, а именно: мышечный тонус долго остается пониженным, рефлексы из конечностей не вызываются, мышцы остаются атрофированными. Функции мышц восстанавливаются постепенно и неравномерно. Из-за этого последствиями полиомиелита являются разные деформации конечностей, тугоподвижность (контрактуры), отставание в росте пораженной конечности, хромота.

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