Что такое "синдром гниения в постели": как отдых стал новым трендом — и когда это опасно

Англоязычный текток заполонил термин "bed rotting", который переводится как "гниение в постели". Что значит этот синдром: когда он полезен и опасен?

Только представьте: свободный от дел день, книга или легкий сериал и вы словно "врастаете" в матрас, чтобы стать с кроватью одной целой. Для многих это звучит как безупречный выходной. И именно так можно описать "синдром гниения в постели".

"Синдром гниения в постели": что это такое

Говоря простым языком, "гниение в постели" — это расслабленное бегство от реальной жизни, способ поделиться и лениво отдохнуть. Такое времяпрепровождение помогает успокоиться, снять стресс и избавиться от истощения, особенно у тех, кто много работает физически или умственно.

Наибольшую популярность современная тенденция приобретает среди поколения Z, ведь давно доказано, что именно его представители чаще всего страдают от выгорания на работе, обучения или семейных обязанностей, таких как уход за детьми.

О термине "bed rotting" пишетв своей статье американская журналистка Шейла Мамона, объясняя такую популярность подобного отдыха тем, что он создает чувство безопасности, чрезвычайно важное во время периодов стресса или истощения. Психотерапевт Василиса Левченко подметила, что в современном мире существует тенденция потребности быть полезным. Считается, что человек должен всегда делать все с пользой: читать "полезные" книги, смотреть "полезные" фильмы или слушать "полезные" уроки. Даже отдых сейчас преподносят как процесс, который должен нести определенную эффективность. А это кажется специалисту подменой понятий.

"Гниение в постели" — это как раз о том, чтобы позволить себе просто отдохнуть, не заставляя себя к чему-нибудь полезному и не чувствуя вину, если вы этого не делаете. Однако очень важно, чтобы этот процесс был дозирован, иначе он может привести к серьезным последствиям.

В чем опасность "гниения в постели"

Опасность "гниения в постели" / Фото: Pexels

"Синдром гниения в постели" может еще больше усугубить состояние и самочувствие тех людей, которые и так ведут малоподвижный или сидячий образ жизни. Поэтому, если вы проводите шесть и больше часов в день, сидя за компьютером, bed rotting не для вас. Разве что можно позволить себе очень редко. Он лишь усугубит осанку, плохо повлияет на мышцы и собьет режим сна.

Заменить "гниение в постели" лучше легкими тренировками, прогулками на свежем воздухе, зарядкой или просто активными развлечениями.

Следует избегать этого состояния людям с депрессивными расстройствами, тревожностью, ведь он не поможет отдохнуть и набраться сил, а, наоборот, усугубит ситуацию.

Психологи советуют обратить внимание, если вы часто проводите время в постели, тратите его на пассивную деятельность, это может сигнализировать о депрессии или другой психологической болезни. А это повод обратиться к врачу.

Чем полезен "bed rotting"

Чем полезен "bed rotting" / Фото: Pexels

Такой отдых не просто возможность ничего не делать, но и важный шаг к крепкому психическому здоровью. Даже несколько часов, проведенных в постели за любимым занятием, помогут справиться с усталостью от тяжелого проекта на работе или физической нагрузки.

Однако нужно знать, как правильно "гнить в постели", чтобы это принесло только пользу. В первую очередь, специалисты советуют практиковать такой отдых не чаще раза в месяц.

Также важно делать это где угодно, кроме самой кровати, в которой вы спите. Между сном и бездействием должен быть промежуток времени. Баланс в этом ключевое понятие. Если делать на месте для сна еще что-то кроме ночного отдыха, тело будет растерянным и не будет понимать: пришло ли это время спать или можно просто полежать.

Во время "гниения в постели" нужно заниматься только теми делами, которые действительно доставляют удовольствие: просмотрите любимый сериал или прочтите книгу, которую давно откладывали. Не оставляйте места тревожным мыслям – это ведь вовсе не отдых.

Как прекратить "гниение в постели"

Как прекратить "гнить в постели" / Фото: Pexels

Важно переодеться в домашнюю одежду, так вы переключитесь в "рабочий" режим. Блоггерша @lifeasraven также советует выйти на улицу, пусть даже на 5 минут. Если это делать каждый день, тело будет получать витамин D вместе с солнечным светом и наполняться энергией.

Еще женщина рекомендует озвучивать все свои действия. К примеру, скажите себе вслух: "Я встану с кровати за пять секунд", а затем начинайте считать. На счет "пять" ставьте ногу на пол. Когда вы произносите действия вслух, они словно "выходят" из головы и становятся более реальными.

Легкие упражнения и растяжка помогут поддерживать тело в тонусе. А еще важно понять разницу между обычным отдыхом и "гниением в постели". Первое – это физиологическая потребность организма, который хочет восстановиться и исцелиться. Второе — расходование сил и времени на пассивные дела, те вещи, которые доставляют удовольствие, а не пользу.

Чтобы постепенно восстановить ежедневную активность, старайтесь задавать себе реальные цели. Можно даже создать расписание, в котором прописать конкретные временные рамки для каждой задачи – так вы сформируете здоровый распорядок дня.

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