Что врач употребляет каждый день, чтобы уменьшить свой биологический возраст: уже минус 17 лет

Секреты долголетия / © unsplash.com

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Как рассказывает для Business Insider доктор Мохаммед Энаят, являющийся основателем клиники долголетия, для уменьшения своего биологического возраста на 17 лет, он ежедневно выпивает фолиевую кислоту в комплексе с витаминами группы В, а также Омега-3 жирные кислоты и магний.

Хотя в клинике он имеет доступ к разнообразным экспериментальным способам лечения первых проявлений старения, Мохаммед предпочитает именно доступные и недорогие добавки. По его словам, после последнего тестирования его биологического возраста, он узнал, что смог на 17 лет снизить свой возраст.

Мохаммед Энаят очень серьезно относится к своему здоровью, а потому в течение последних семи лет носит на пальце перстень Oura, а на запястье ремешок Whoop. Дополнительно он регулярно сдает кровь и мочу на анализы.

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В зависимости от полученных результатов врач меняет свой режим для продления жизни, но в последние несколько лет эти основные добавки принимает регулярно. Энаят отмечает, что они являются лишь частью более широкой системы, способствующей уменьшению его биологического возраста.

Диетологи, в свою очередь, рекомендуют получать все питательные вещества, необходимые для нашего организма, из пищи, пользуясь добавками только при их дефиците или введении ограничений в питание.

Мохаммед, например, употребляет эти добавки потому, что имеет генетический дефект, влияющий на процесс метилирования. Поэтому повышается уровень гомоцистеина, а это маркер, отвечающий за воспаление. Для понижения уровня гомоцистеина ему и приходится принимать целый комплекс добавок.

Внимание! Статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к самостоятельному диагностированию или лечению. При любых проблемах со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному медицинскому специалисту.

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