Разница между пробиотиками и пребиотиками / © unsplash.com

Диетолог рассказала о разнице, можно ли их употреблять ежедневно и в каких продуктах они содержатся.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые восстанавливают и поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Они помогают нормализовать стул, снижают вздутие и повышают общий тонус организма.

Пребиотики не перевариваются желудком и служат питательной средой для полезных бактерий. Они усиливают эффект пробиотиков и обеспечивают стабильную работу желудочно-кишечного тракта.

Итого сильнее: польза комбинации

Регулярный прием пробиотиков и пребиотиков:

нормализует работу ЖКТ,

укрепляет иммунитет,

поддерживает энергетический баланс.

Кому они особенно нужны

Баланс микрофлоры особенно важен после антибиотиков, в стрессовые периоды или при недостатке клетчатки.

“Большинство здоровых людей могут безопасно принимать пробиотики ежедневно, но добавки не всегда необходимы. Они особенно полезны при вздутии, запорах или после антибиотиков. Людям с серьезным снижением иммунитета следует проконсультироваться с врачом”, — советует диетолог Твинси Энн Сунил.

Лучшие источники пробиотиков и пребиотиков

Пробиотики: натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста.

Пребиотики: овсянка, бобы, чеснок, лук, зеленые овощи, яблоки, бананы.

“Сбалансированного рациона часто достаточно, чтобы поддерживать здоровую микрофлору без дополнительных добавок”, — добавляет диетолог.