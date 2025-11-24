- Дата публикации
Что выбрать для здорового кишечника: пробиотики или пребиотики — нужно ли их принимать ежедневно
Многие не до конца понимают, что такое пробиотики и пребиотики и нужно ли принимать их одновременно.
Диетолог рассказала о разнице, можно ли их употреблять ежедневно и в каких продуктах они содержатся.
Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые восстанавливают и поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Они помогают нормализовать стул, снижают вздутие и повышают общий тонус организма.
Пребиотики не перевариваются желудком и служат питательной средой для полезных бактерий. Они усиливают эффект пробиотиков и обеспечивают стабильную работу желудочно-кишечного тракта.
Итого сильнее: польза комбинации
Регулярный прием пробиотиков и пребиотиков:
нормализует работу ЖКТ,
укрепляет иммунитет,
поддерживает энергетический баланс.
Кому они особенно нужны
Баланс микрофлоры особенно важен после антибиотиков, в стрессовые периоды или при недостатке клетчатки.
“Большинство здоровых людей могут безопасно принимать пробиотики ежедневно, но добавки не всегда необходимы. Они особенно полезны при вздутии, запорах или после антибиотиков. Людям с серьезным снижением иммунитета следует проконсультироваться с врачом”, — советует диетолог Твинси Энн Сунил.
Лучшие источники пробиотиков и пребиотиков
Пробиотики: натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста.
Пребиотики: овсянка, бобы, чеснок, лук, зеленые овощи, яблоки, бананы.
“Сбалансированного рациона часто достаточно, чтобы поддерживать здоровую микрофлору без дополнительных добавок”, — добавляет диетолог.