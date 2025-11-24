ТСН в социальных сетях

Что выбрать для здорового кишечника: пробиотики или пребиотики — нужно ли их принимать ежедневно

Многие не до конца понимают, что такое пробиотики и пребиотики и нужно ли принимать их одновременно.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Разница между пробиотиками и пребиотиками

Разница между пробиотиками и пребиотиками / © unsplash.com

Диетолог рассказала о разнице, можно ли их употреблять ежедневно и в каких продуктах они содержатся.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые восстанавливают и поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Они помогают нормализовать стул, снижают вздутие и повышают общий тонус организма.

Пребиотики не перевариваются желудком и служат питательной средой для полезных бактерий. Они усиливают эффект пробиотиков и обеспечивают стабильную работу желудочно-кишечного тракта.

Итого сильнее: польза комбинации

Регулярный прием пробиотиков и пребиотиков:

  • нормализует работу ЖКТ,

  • укрепляет иммунитет,

  • поддерживает энергетический баланс.

Кому они особенно нужны

Баланс микрофлоры особенно важен после антибиотиков, в стрессовые периоды или при недостатке клетчатки.

“Большинство здоровых людей могут безопасно принимать пробиотики ежедневно, но добавки не всегда необходимы. Они особенно полезны при вздутии, запорах или после антибиотиков. Людям с серьезным снижением иммунитета следует проконсультироваться с врачом”, — советует диетолог Твинси Энн Сунил.

Лучшие источники пробиотиков и пребиотиков

  • Пробиотики: натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста.

  • Пребиотики: овсянка, бобы, чеснок, лук, зеленые овощи, яблоки, бананы.

“Сбалансированного рациона часто достаточно, чтобы поддерживать здоровую микрофлору без дополнительных добавок”, — добавляет диетолог.

