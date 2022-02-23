Что взять в аптечку на случай чрезвычайного положения и как оказать первую медицинскую помощь

Что взять в аптечку на случай чрезвычайного положения и как оказать первую медицинскую помощь

Залог вашего спокойствия – готовность к непредсказуемым событиям.

В любой чрезвычайной ситуации – сохраняйте спокойствие. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться – одно из звеньев такой готовности, пишет Министерство здравоохранения Украины и рекомендует укомплектовать содержимое вашего набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации.

Едва ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т.д. Едва ли не в каждом доме есть термометр и бинты.

Публикуем рекомендуемое содержание аптечки для четырех человек и некоторые особенности ее применения.

Первая медицинская помощь – это самое простое, что делают непосредственно во время травмы и сразу после травмирования.

Оптимальный период оказания первой медицинской помощи – 30 минут после травмы.

Действовать нужно как можно скорее. Но помните, помощь неспециалиста до прибытия медицинского работника не может заменять собой помощь со стороны медицинского персонала.

Первая помощь ограничивается временной остановкой кровотечения, перевязкой раны или ожога, иммобилизацией перелома неподвижной повязкой, мерами по оживлению, переносом и перевозкой пострадавшего.

Решать вопрос о целесообразности или бесполезности действий по оказанию помощи в дальнейшем имеет право только медицинский работник.

Последовательность действий при оказании домедицинской помощи

Устраните действие на организм пострадавшего опасных и вредных факторов (ток, горящая одежда и т.д.). Оцените состояние потерпевшего. Определите характер травмы, создающей наибольшую опасность для жизни потерпевшего. Выполните необходимые меры по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановление проходимости дыхательных путей, искусственное дыхание, внешний массаж сердца, остановка кровотечения; иммобилизация места перелома, наложение повязки и т.д.). Поддерживайте основные жизненные функции потерпевшего до прибытия медицинского персонала. Вызовите скорую медицинскую помощь или врача или транспортируйте пострадавшего в ближайшее больничное учреждение.

Перевозить пострадавшего можно, только если его дыхание и пульс стабилизировались. Если состояние человека не позволяет его транспортировать, необходимо поддерживать его основные жизненные функции до прибытия медицинского работника.