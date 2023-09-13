Чтобы дожить до 90 лет, женщинам худеть не нужно: ученые обнаружили связь между весом и долголетием

Ученые Калифорнийского университета провели исследование, целью которого было выявить взаимосвязь между колебанием веса тела и продолжительностью жизни женщины.

Ученые обнаружили, что набор веса не влияет на продолжительность жизни женщины, а вот потеря массы тела, особенно когда это делается неумышленно, связана с вероятностью дожить до 90 лет.

За набор веса считалось увеличение массы тела более чем на 5%, потеря веса – ее снижение более чем на 5%. Если же вес колебался в пределах плюс, минус 5%, он считался стабильным.

Исследование выявило, что женщины старше 60 лет со стабильным весом в полтора, два раза чаще доживают до 90-100 лет, чем худеющие более чем на 5 кг.

В большинстве стран мира женщины живут дольше мужчин, в среднем – на шесть лет. В некоторых странах это различие составляет 11 лет.

Взаимосвязь стабильности веса и продолжительности жизни можно объяснить нормальным функционированием человеческого организма. Дело в том, что хотя во время жизни человека его вес время от времени уменьшается или увеличивается, но если нет для этого каких-то особых, критических причин, он остается стабильным на протяжении большей части жизни. Люди. которые для похудения садятся на разнообразные диеты, замечают, что вес со временем возвращается примерно к тому же уровню, который был до начала диеты. По статистике только 10% людей могут удерживать вес после окончания диеты. Здоровый организм таким образом стремится воспроизвести стабильность. Его работу сравнивают с работой термостата – когда становится жарко включается кондиционер, когда холодно обогреватель.

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