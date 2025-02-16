Чтобы избавиться от жира на животе: сколько шагов нужно делать в день

Чтобы похудеть не обязательно мучить себя тренировками в зале, достаточно просто двигаться и больше ходить.

Очень эффективным методом сожжения жира на животе есть вечерняя ходьба. Главное – соблюдать правильную продолжительность, интенсивность и добавлять полезные нагрузки. Во время ходьбы можно сжечь много калорий и, в конце концов, похудеть, если вы преследуете такую цель.

Сколько калорий сжигается во время ходьбы

Количество сжигаемых калорий зависит от вашего возраста, роста и веса, а также от интенсивности, продолжительности и темпа ходьбы.

В среднем человек весом около 70 кг будет сжигать около 100 калорий на один километр в умеренном темпе. Если вы хотите ускориться, то будете сжигать чуть больше калорий.

Как увеличить количество сожженных калорий во время ходьбы

Самый простой способ увеличить количество калорий во время ходьбы – увеличить темп. Повышение интенсивности тренировки приводит к увеличению частоты пульса, что требует больше энергии и приводит к сжиганию большего количества калорий. Вы также можете пройти большее расстояние, чем обычно для развития выносливости.

Добавление наклона также может помочь вашему сердцу работать быстрее и сжигать больше калорий во время тренировки. Вы также можете добавить эспандеры, гантели и даже рюкзаки, чтобы усилить погрузку во время ходьбы.

Раньше мы писали о продуктах и напитках, от которых растет живот. Больше об этом читайте в новости.

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