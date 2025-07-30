Чем можно заменить хлеб / © unsplash.com

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В издании Fitbeauty рассказали, какие четыре альтернативы можно добавить в свой ежедневный рацион. Но сначала нужно обратить внимание, что нутрициологи советуют не употреблять только белый хлеб. Есть и полезные виды этого продукта. Например, из обдирной муки, цельнозерновой, ржаной, бездрожжевой хлеб.

Самые популярные варианты, чтобы заменить хлеб

Капуста, шпинат, листья салата

Если вы хотя бы раз пробовали спринг роллы, то, наверное, знаете, что можно смело использовать листья салата, капусту или шпинат для заделки начинки, как в лаваш. В овощах и салате содержится много антиоксидантов и витаминов, которые необходимы нашему организму и легко усваиваются.

Семена и орехи

В них содержится много витаминов, жиров, белков, поэтому их рекомендуется добавлять в салаты и другие блюда для обогащения микроэлементами и улучшения вкуса. Они быстро и надолго насыщают, а еще оказывают полезное воздействие на мозг, сердце, кости.

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Кукурузные вафли, рисовые хлебцы

Их преимущество заключается в том, что они безглютеновые, а потому подходят людям, у которых есть непереносимость глютена. Хлебцы также можно назвать легким продуктом, содержащим много углеводов, поэтому может насыщать без ощущения тяжести в животе.

Овощные лепешки из тыквы или цветной капусты

Они готовятся без добавления муки, поэтому там нет или минимум углеводов. Кабачок, тыква, цветная капуста — это овощи с высоким содержанием клетчатки и низким гликемическим индексом. Их также можно использовать в качестве основы для пиццы или бутербродов.