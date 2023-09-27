Чтобы предотвратить морщины эти 10 продуктов богатые на коллаген нужно употреблять после 30

В каких продуктах больше всего коллагена: включите их в ежедневный рацион, чтобы замедлить старение
Что такое коллаген и для чего он нужен
Белок, синтезируемый организмом, коллаген, отвечает за упругость и эластичность кожи. До 40% всего белка в организме приходится на коллаген. С возрастом соединительная ткань начинает синтезировать его меньше, появляются морщинки.
Коллаген поддерживает молодость кожи, он есть также в ногтях, волосах, суставах и тканях кишечника, одним словом, повсюду. К 25 годам организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно, после 25 лет коллагена начинает производиться все меньше. В этот период появляются первые морщинки, а позже, еще такое опасное последствие его недостатка как артрит. Коллаген способствует восстановлению кожи, а также помогает снизить боль после занятий спортом и при остеоартрите.
Согласно исследованиям отрасль, связанная с выработкой продуктов с содержанием коллагена вырастет к 2027 году до 7,5 миллиарда долларов. И именно из-за уникальных антивозрастных свойств этого вещества.
Какие продукты смогут замедлить старение благодаря коллагену
- Одним из лучших вариантов является костный бульон. Чем он хорош? Если другие продукты только стимулируют производство коллагена, то бульон содержит его в активной форме. Организм может сразу его усваивать. Говяжий бульон богат коллагеном I типа, который положительно сказывается на здоровье кожи, куриный и индюшачий — коллагеном II типа, который поддерживает нормальное функционирование суставов. Для всеобщего здоровья и красоты кожи нужно пить бульон ежедневно по 170-340 г.
- Еще один продукт, содержащий коллаген в готовом виде – это яйца. Организм получает его из желтка. Кроме того, в яйцах есть сера, необходимая для производства коллагена, Сера также участвует в детоксикации печени, благодаря чему выводятся токсины, разрушающие коллаген в организме. Чтобы яйца приносили пользу, нужно съедать 2 яйца в день.
- Лосось, хотя очень полезна рыба, но только стимулирует производство коллагена. Она содержит цинк, другие минералы, способствующие синтезу коллагена, а омега-3 способствует увлажнению кожи. Рекомендуется употреблять рыбу 2 раза в неделю.
- Тыквенные семена действуют на кожу подобно лососю, благодаря содержанию цинка стимулируют синтез коллагена. В общем, продукты, содержащие цинк, замедляют скорость распада белка, кроме того цинк помогает ускорять процесс заживления ран. Самые полезные – жареные семена, в нем больше полезных веществ. Рекомендуется каждый день съедать отдельно или добавлять в блюда две столовые ложки тыквенных семечек.
- Зеленые лиственные овощи предотвращают преждевременный распад коллагена благодаря содержанию хлорофилла, который увеличивает количество проколлагена в коже. Антиоксидантные свойства хлорофилла защищают кожу от воздействия УФ-лучей, таким образом препятствуя преждевременному старению. Смело можете ежедневно съедать по 3 чашки зелени.
- Цитрусовые фрукты содержат много витамина С, участвующего в синтезе коллагена. Витамин С является связующим компонентом для аминокислот, необходимых для образования пролина. Пролин же является необходимым веществом на стадии, предшествующей образованию непосредственно самого коллагена. Два фрукта каждый день обеспечивают суточную норму витамина С.
- Помидоры нужно есть, потому что он содержит такой антиоксидант, как ликопин. Ликопин участвует в синтезе коллагена и защищает кожу от повреждений солнечными лучами. Больше липолина в помидорах, обработанных тепловым способом, поэтому для красоты кожи лучше употреблять томатный сок, по одному стакану в день.
- Самое ценное в авокадо для кожи – витамин Е, который помогает предотвратить распад коллагена в организме. Жиры, содержащиеся в авокадо, способствуют выработке коллагена. Рекомендуется съедать каждый день, хотя половину этого фрукта.
- Малина, ежевика, клубника, клюква являются источниками не только витамина С, но и элаговой кислоты, которая предотвращает распад коллагена под влиянием УФ-лучей. Горсть полезных ягод должна присутствовать в ежедневном рационе.
- Жиры омега-3 растительного происхождения, содержащиеся в семенах Чиа, способствуют омоложению кожи благодаря гидратации ее клеток, что придает коже гладкий и упругий вид. 20 г семян чиа в день будет достаточно для взрослого человека.
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