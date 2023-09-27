Чтобы предотвратить морщины эти 10 продуктов богатые на коллаген нужно употреблять после 30

В каких продуктах больше всего коллагена: включите их в ежедневный рацион, чтобы замедлить старение

Что такое коллаген и для чего он нужен

Белок, синтезируемый организмом, коллаген, отвечает за упругость и эластичность кожи. До 40% всего белка в организме приходится на коллаген. С возрастом соединительная ткань начинает синтезировать его меньше, появляются морщинки.

Коллаген поддерживает молодость кожи, он есть также в ногтях, волосах, суставах и тканях кишечника, одним словом, повсюду. К 25 годам организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно, после 25 лет коллагена начинает производиться все меньше. В этот период появляются первые морщинки, а позже, еще такое опасное последствие его недостатка как артрит. Коллаген способствует восстановлению кожи, а также помогает снизить боль после занятий спортом и при остеоартрите.

Согласно исследованиям отрасль, связанная с выработкой продуктов с содержанием коллагена вырастет к 2027 году до 7,5 миллиарда долларов. И именно из-за уникальных антивозрастных свойств этого вещества.

Какие продукты смогут замедлить старение благодаря коллагену

Одним из лучших вариантов является костный бульон. Чем он хорош? Если другие продукты только стимулируют производство коллагена, то бульон содержит его в активной форме. Организм может сразу его усваивать. Говяжий бульон богат коллагеном I типа, который положительно сказывается на здоровье кожи, куриный и индюшачий — коллагеном II типа, который поддерживает нормальное функционирование суставов. Для всеобщего здоровья и красоты кожи нужно пить бульон ежедневно по 170-340 г. Еще один продукт, содержащий коллаген в готовом виде – это яйца. Организм получает его из желтка. Кроме того, в яйцах есть сера, необходимая для производства коллагена, Сера также участвует в детоксикации печени, благодаря чему выводятся токсины, разрушающие коллаген в организме. Чтобы яйца приносили пользу, нужно съедать 2 яйца в день. Лосось, хотя очень полезна рыба, но только стимулирует производство коллагена. Она содержит цинк, другие минералы, способствующие синтезу коллагена, а омега-3 способствует увлажнению кожи. Рекомендуется употреблять рыбу 2 раза в неделю. Тыквенные семена действуют на кожу подобно лососю, благодаря содержанию цинка стимулируют синтез коллагена. В общем, продукты, содержащие цинк, замедляют скорость распада белка, кроме того цинк помогает ускорять процесс заживления ран. Самые полезные – жареные семена, в нем больше полезных веществ. Рекомендуется каждый день съедать отдельно или добавлять в блюда две столовые ложки тыквенных семечек. Зеленые лиственные овощи предотвращают преждевременный распад коллагена благодаря содержанию хлорофилла, который увеличивает количество проколлагена в коже. Антиоксидантные свойства хлорофилла защищают кожу от воздействия УФ-лучей, таким образом препятствуя преждевременному старению. Смело можете ежедневно съедать по 3 чашки зелени. Цитрусовые фрукты содержат много витамина С, участвующего в синтезе коллагена. Витамин С является связующим компонентом для аминокислот, необходимых для образования пролина. Пролин же является необходимым веществом на стадии, предшествующей образованию непосредственно самого коллагена. Два фрукта каждый день обеспечивают суточную норму витамина С. Помидоры нужно есть, потому что он содержит такой антиоксидант, как ликопин. Ликопин участвует в синтезе коллагена и защищает кожу от повреждений солнечными лучами. Больше липолина в помидорах, обработанных тепловым способом, поэтому для красоты кожи лучше употреблять томатный сок, по одному стакану в день. Самое ценное в авокадо для кожи – витамин Е, который помогает предотвратить распад коллагена в организме. Жиры, содержащиеся в авокадо, способствуют выработке коллагена. Рекомендуется съедать каждый день, хотя половину этого фрукта. Малина, ежевика, клубника, клюква являются источниками не только витамина С, но и элаговой кислоты, которая предотвращает распад коллагена под влиянием УФ-лучей. Горсть полезных ягод должна присутствовать в ежедневном рационе. Жиры омега-3 растительного происхождения, содержащиеся в семенах Чиа, способствуют омоложению кожи благодаря гидратации ее клеток, что придает коже гладкий и упругий вид. 20 г семян чиа в день будет достаточно для взрослого человека.

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