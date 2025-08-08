Чтобы сердце было здоровым: врачи назвали точное количество шагов, которое нужно ходить каждый день

Сколько шагов нужно сделать на день для здоровья сердца / © unsplash.com

Регулярные прогулки способны не только нормализовать артериальное давление, но и стать фундаментом более долгой, качественной жизни. Но сколько нужно ходить, чтобы это действительно повлияло на здоровье? В этом материале мы обратимся к научным исследованиям, практическим рекомендациям и жизненным примерам, чтобы дать четкий ответ.

Ходьба — естественная забота о сердце

Наше сердце — это мотор жизни, который изо дня в день перегоняет кровь по телу, снабжая каждую клетку кислородом и питательными веществами. Но даже самый надежный механизм нуждается в поддержке. И именно ходьба — один из самых доступных и эффективных способов заботиться о сердечно-сосудистом здоровье.

Этот простой вид активности помогает снижать уровень вредного холестерина (LDL), в то же время повышая полезный (HDL), стабилизирует АД и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Во время прогулки сердце включается в работу активнее, но без чрезмерной нагрузки — в отличие от интенсивных тренировок. Именно такая мягкая аэробная активность укрепляет сердечную мышцу, улучшает циркуляцию крови и уменьшает вероятность сердечных приступов. Исследования Американской ассоциации сердца подтверждают: регулярная ходьба способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25–30%.

А еще ходьба — это особое пространство для внутреннего покоя. Она снимает эмоциональное напряжение, помогает расслабиться и заземлиться. Когда вы идете среди природы, слушая, как шелестят листья под ногами, — это уже не просто движение, а ежедневный ритуал гармонии и обновления. Это целебная сила движения, которая всегда рядом.

Сколько нужно ходить, чтобы сердце было благодарно: советы специалистов

Известные медицинские учреждения — в частности Американская ассоциация сердца и Всемирная организация здравоохранения — сошлись во мнении: для поддержки здоровья следует уделять по меньшей мере 150 минут в неделю умеренным аэробным нагрузкам. Если разделить эту норму на ежедневные прогулки, то получается примерно 21–22 минуты в день.

Что подразумевается под “умеренной активностью”? Это ритм ходьбы, когда дыхание ускоряется, но вы еще способны беседовать без чрезмерной одышки — идеальный баланс между нагрузкой и комфортом.

Кардиолог Майкл Барри советует начинать постепенно: по 10 минут утром и вечером. С течением времени можно увеличивать продолжительность и интенсивность прогулок, постепенно выходя на рекомендованные 150 минут. А тем, кто уже ведет активный образ жизни, специалисты советуют стремиться к 300 минутам в неделю — то есть около 43 минут в день. Это уровень, обеспечивающий максимальную защиту для сердца.

Кстати, даже короткая, но решительная прогулка продолжительностью 7 минут ежедневно может существенно снизить риск преждевременной смерти — особенно для тех, чья ежедневная активность преимущественно сидячая. Маленькие шаги имеют большое значение.

Как подсчитать шаги без фитнес-браслета

Нет фитнес-трекера — не проблема! Ориентироваться можно и без гаджетов. В среднем один человеческий шаг охватывает около 60–80 сантиметров. Если вы двигаетесь в быстром темпе, то через минуту проходите примерно 100–120 шагов.

Простой подсчет: 30-минутная прогулка — это ориентировочно 3000–3600 шагов. Чтобы лучше понять свою активность, выберите знакомый маршрут, засеките время и дайте себе ориентир, сколько шагов вы проходите каждый день. Ваше тело — лучший счетчик, если научиться его слушать.