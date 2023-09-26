Чтобы сохранить молодость, женщинам после 50 не стоит делать эту популярную процедуру

От какой процедуры следует отказаться женщинам в 50 лет и как ухаживать за кожей, чтобы продлить ее молодость.

Если хотите сохранить молодость своей кожи как можно дольше, косметологи советуют отказаться от этой процедуры.

Какую процедуру не следует делать со своей кожей после 50 лет

Процедура, от которой следует отказаться в возрасте пятидесяти лет, – это отшелушивание кожи лица и тела с большими абразивными дольками в составе пилинга. Хотя это один из важнейших шагов по уходу за кожей. Скрабы удаляют омертвевшие клетки, выравнивают тон, сужают поры, ускоряют регенерацию клеток, нормализуют процессы дыхания кожи. Также скрабирующие косметические средства хорошо уменьшают возрастную пигментацию кожи и повышают ее способность удерживать достаточное количество влаги.

Поэтому неудивительно, что средствами для пилингов пользуются все ухаживающие за собой женщины и заботящиеся о своем внешнем виде. Поскольку без скрабивания кожи не сработают другие средства по уходу. Ибо омертвевшие клетки просто не позволят проникнуть в кожу ингредиентам других косметических средств, чтобы сделать свою работу.

Врачи-дерматологи объясняют, что зрелой коже нужно больше времени для заживления. А чрезмерное отшелушение крупными абразивными дольками пилинга может сильно повредить ткань, особенно если кожа подвержена сухости. Поэтому в возрасте 50+ скорее можно получить много вреда, чем пользы от таких средств.

Именно поэтому эксперты советуют женщинам после 50 лет отказаться от механических пилингов и предпочесть мягкие химические скрабы. Или вообще выбрать тонер с кислотами. Эти средства очень легко и эффективно справятся со всеми задачами и оставят кожу ухоженной и невредимой.

Как правильно выбрать пилинг для лица женщине 50 лет

Для того чтобы ваша кожа была как можно дольше молодой и сияла здоровьем, дерматологи рекомендуют выбирать средства с гликолевой кислотой. Это самый мягкий химический пилинг, который помогает отлично справиться с возрастной пигментацией кожи, мягко отшелушивает омертвевшие клетки, прекрасно сужает поры, также заживляет раздражение и сыпь. Такое косметическое средство отлично подойдет для сухой и нормальной кожи.

Если у вас жирная кожа, то в таком случае косметологи рекомендуют использовать в своем уходе за кожей пилинги с салициловой кислотой. Так как эта кислота эффективно борется с чрезмерным кожным жиром. Она очень глубоко проникает в поры, очищая их, при этом не повреждая кожу. Также салициловая кислота обладает противовоспалительными свойствами, поэтому эффективно борется с высыпаниями на коже.

Как ухаживать за кожей после 50 лет, чтобы дольше сохранить ее молодость

Чтобы кожа дольше оставалась молодой и упругой, есть несколько простых правил, замедляющих процессы старения.

Следите за своим гормональным фоном. Врачи рекомендуют употреблять продукты с содержанием эстрогенов: чечевицу, горох, фасоль, семена льна, семена подсолнечника, сою и орехи.

Врачи рекомендуют употреблять продукты с содержанием эстрогенов: чечевицу, горох, фасоль, семена льна, семена подсолнечника, сою и орехи. Хорошо высыпайтесь. Качественный сон – это залог свежей и сияющей кожи. Клетки кожи обновляются только после 8-часового сна. Недосыпание оказывает большое влияние на внешность женщины, выдавая ее возраст.

Качественный сон – это залог свежей и сияющей кожи. Клетки кожи обновляются только после 8-часового сна. Недосыпание оказывает большое влияние на внешность женщины, выдавая ее возраст. Здоровое и сбалансированное питание. Обязательно включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Завтрак должен быть сытным. Но нельзя переедать и наедаться перед сном, чтобы не перегружать печень. Поскольку это отразится на цвете кожи, она будет тусклой.

Обязательно включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Завтрак должен быть сытным. Но нельзя переедать и наедаться перед сном, чтобы не перегружать печень. Поскольку это отразится на цвете кожи, она будет тусклой. Умывайтесь только теплой водой. Холодная вода может привести к нарушению обменных процессов в клетках кожи, а горячая приведет к дряблости. Освежить кожу после умывания можно свежим огурчиком или листочком комнатного растения – алоэ вера.

Холодная вода может привести к нарушению обменных процессов в клетках кожи, а горячая приведет к дряблости. Освежить кожу после умывания можно свежим огурчиком или листочком комнатного растения – алоэ вера. Тонизируйте кожу натуральными средствами. Это могут быть травяные отвары из календулы, ромашки или мяты. Для их приготовления можно брать негазированную минеральную воду. Для ухода за кожей вокруг глаз можно использовать сок свежайшего огурца.

Это могут быть травяные отвары из календулы, ромашки или мяты. Для их приготовления можно брать негазированную минеральную воду. Для ухода за кожей вокруг глаз можно использовать сок свежайшего огурца. Пейте достаточное количество воды. Следует избегать обезвоживания организма и эпидермиса, поэтому следует выпивать не менее 1,5 литра воды в день, если нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья.

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