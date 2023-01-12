Чтобы сжечь жир на животе — ешьте эти продукты

Правильное питание действительно помогает похудеть. Специалисты считают, что при соблюдении здоровой диеты, в первую очередь, уменьшается жир на животе, человек худеет.

Жир на животе – это не только не эстетично, он может навредить здоровью. Такой жир его еще называют висцеральным.Висцеральный жир – это тип жира, который накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами, включая печень, желудок и кишечник. Он может вызвать различные хронические воспаления в организме, а затем, в свою очередь, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания и метаболические нарушения, включая потерю чувствительности к инсулину и диабет 2-го типа. Может повышаться кровяное давление, растет угроза рака молочной железы и толстой кишки.

Эксперт по питанию и владелец Melissa Mitri Nutrition Мелисса Митри считает, что наиболее эффективными в плане сжигания жира на животе являются такие продукты.

Яйца

Они считаются одним из самых качественных источников белка. По сравнению с углеводами и жирами белок не такой калорийный, а потребление яиц позволяет дольше не чувствовать голода. "Потребление яиц как регулярного источника белка поможет насытить вас, есть меньше и, в свою очередь, сжигать жир на животе", — считает Митри.

Продукты для сжигания жира на животе

Авокадо

Исследования показывают, как авокадо может положительно влиять на распределение жира на животе у женщин. В частности, раскрывает преимущества ежедневного употребления авокадо. "Женщины, которые ели авокадо как часть ежедневного приема пищи, заметили уменьшение висцерального жира, более глубокого жира на животе, с которым труднее бороться", — объясняет Митри.

Острый перец

Острый перец содержит соединение под названием капсаицин, которое угнетает аппетит и может помочь вашему телу сжигать больше жира.

Капуста кале

Митри называет капусту одним из самых «лучших суперпродуктов для похудения», и исследования подтверждают это. Кроме того, кале невероятно питательная, низкокалорийная и сытная капуста, что облегчает соблюдение низкокалорийного плана похудения.

Продукты для сжигания жира на животе

Ягоды

По мнению Митри, такие ягоды, как клубника, ежевика и черника могут влиять на гены, отвечающие за сжигание и накопление жира в организме.

Ягоды богаты клетчаткой и содержат мало калорий, являющихся выигрышной комбинацией для похудения, они также богаты антиоксидантами, называемыми антоцианами.

Продукты для сжигания жира на животе

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