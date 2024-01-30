Чтобы убрать жир на животе, нужно отказаться от этого продукта: белок, который мешает похудеть

Вы будете удивлены, но этот продукт мешает похудеть в животе

Если вы хотите избавиться от жира на животе, нужно отказаться от регулярного употребления некоторых продуктов, содержащих определенный белок.

Именно так, несмотря на то, что обычно считается, что для того, чтобы похудеть, нужно правильно питаться, то есть потреблять именно белки и овощи, диетологи Тамми Шеймс и Лисси считают, что некоторые виды белки мешают похудению в животе.

Какой белок самый вредный для жира на животе

Вы будете удивлены, но самый плохой белок для сжигания жира на животе, как считают диетологи, – это сыр.

Да, именно "полезный" сыр. Хотя сыр является отличным источником белка и кальция, он очень вреден, если вы хотите похудеть.

«Большинство калорий в сыре происходит из жира, а не из белка....даже небольшая порция сыра может быстро увеличить калории."

Отмечается, что люди обычно слишком щедро используют сыр в качестве добавки, подобно тому, как они используют соус или приправу. Эта привычка, к сожалению, приводит к излишним нежелательным килограммам.

"Большинство людей добавляют сыр в свои уже высококалорийные гамбургеры, мясную лазанью, макароны и салаты", – говорят специалисты.

Какая здоровая белковая альтернатива сыру

Ведь белок необходим для похудения. Он насыщает и обеспечивает ощущение сытости после еды, поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что помогает вам избежать энергетических сбоев, приводящих к нездоровой тяге к пище. Кроме того, помогает строить и восстанавливать мышечную ткань для силы и быстрого метаболизма.

Но, несмотря на то, что белок полезен для похудения, если вы потребляете белок, содержащий жир или сахар, он быстро накапливает калории, "что может способствовать увеличению веса, и/или это может вызвать воспаление в организме, что затрудняет потерю веса".

Чем можно в таком случае заменить сыр? Нежирным или обезжиренным творогом. "Когда из сыра обезжиривается часть или весь жир, калорийность уменьшается, а белка обычно увеличивается", — объясняют диетологи.

Поэтому обезжиренный или нежирный творог является необходимым белковым выбором для похудения, советуют диетологи.

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