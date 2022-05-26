Цинк в продуктах: зачем нужен и где найти

Цинк необходим для работы более 300 ферментов и принимает участие во многих важных процессах в вашем организме. Сегодня рассказываем о цинке в продуктах.
Цинк – один из самых распространенных микроэлементов в организме, после железа. Мужчинам рекомендуется съедать 11 мг цинка в день, а женщинам – 8 мг.
"Цинк играет роль в таких процессах, как пищеварение и обмен веществ. Он нужен для профилактики и уменьшения возрастных повреждений глаз. Необходим для здоровой кожи и поддержания слизистых оболочек", — рассказала врач-диетология Екатерина Толстикова.
А поскольку наше тело не производит цинк естественным путём, его нужно получать из еды.
Список продуктов питания, содержащих большое количество цинка
Мясо: курица, говядина, свинина не только богаты белоком, но и содержат приличную порцию цинка
В одном стакане нарезанной готовой куриной грудки без кожи содержится 2,13 мг цинка.
Красное мясо, особенно говядина, содержит много цинка. Порция приготовленной говяжьей вырезки весом 85 г даст вам 8,44 мг цинка.
Яйца содержат умеренное количество цинка. 1 крупное яйцо содержит около 5% суточной нормы
Картофель – одна крупная картофелина содержит примерно 1 мг цинка, что составляет 9% суточной нормы.
Если вы не едите мясо, овощи помогут восполнить дефицит цинка.
Бобовые: нут, чечевица и фасоль, также содержат значительное количество цинка
Полстакана вареной или консервированной фасоли содержат 2,9 мг цинка, то есть примерно 26% суточной нормы.
Употребление орехов, таких как кедровые орехи, кешью и миндаль, может увеличить потребление цинка.
100 г миндаля содержат 2.2 мг цинка около 18% суточной нормы.
Еще один орех с высоким содержанием цинка – это кешью. Порция 28 г содержит 15% суточной нормы.
Темный шоколад
Чем темнее, тем больше цинка! Как правило, от 60 до 69% сортов какао содержат около 0,75 мг на 28 г, тогда как от 70 до 85% сортов какао содержат не более 0,9 мг.
Практически 100-граммовая плитка 70-85% черного шоколада содержит 3,3 мг цинка, либо 30% дневной нормы.
Ранее украинская врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
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