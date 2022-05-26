Цинк в продуктах: зачем нужен и где найти

Цинк в продуктах: зачем нужен и где найти

Цинк необходим для работы более 300 ферментов и принимает участие во многих важных процессах в вашем организме. Сегодня рассказываем о цинке в продуктах.

Цинк – один из самых распространенных микроэлементов в организме, после железа. Мужчинам рекомендуется съедать 11 мг цинка в день, а женщинам – 8 мг.

"Цинк играет роль в таких процессах, как пищеварение и обмен веществ. Он нужен для профилактики и уменьшения возрастных повреждений глаз. Необходим для здоровой кожи и поддержания слизистых оболочек", — рассказала врач-диетология Екатерина Толстикова.

А поскольку наше тело не производит цинк естественным путём, его нужно получать из еды.

Список продуктов питания, содержащих большое количество цинка

Мясо: курица, говядина, свинина не только богаты белоком, но и содержат приличную порцию цинка

В одном стакане нарезанной готовой куриной грудки без кожи содержится 2,13 мг цинка.

Красное мясо, особенно говядина, содержит много цинка. Порция приготовленной говяжьей вырезки весом 85 г даст вам 8,44 мг цинка.

Яйца содержат умеренное количество цинка. 1 крупное яйцо содержит около 5% суточной нормы

Фото: pixabay.com

Картофель – одна крупная картофелина содержит примерно 1 мг цинка, что составляет 9% суточной нормы.

Если вы не едите мясо, овощи помогут восполнить дефицит цинка.

Бобовые: нут, чечевица и фасоль, также содержат значительное количество цинка

Полстакана вареной или консервированной фасоли содержат 2,9 мг цинка, то есть примерно 26% суточной нормы.

Полезные сладости: сухофрукты и орехи / Фото: pixabay.com

Употребление орехов, таких как кедровые орехи, кешью и миндаль, может увеличить потребление цинка.

100 г миндаля содержат 2.2 мг цинка около 18% суточной нормы.

Еще один орех с высоким содержанием цинка – это кешью. Порция 28 г содержит 15% суточной нормы.

16 декабря День всего, что покрыто шоколадом / Фото: Pexels

Темный шоколад

Чем темнее, тем больше цинка! Как правило, от 60 до 69% сортов какао содержат около 0,75 мг на 28 г, тогда как от 70 до 85% сортов какао содержат не более 0,9 мг.

Практически 100-граммовая плитка 70-85% черного шоколада содержит 3,3 мг цинка, либо 30% дневной нормы.

Ранее украинская врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

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