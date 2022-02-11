COVID-19: исследователи указали на неврологические осложнения после перенесенного коронавируса

Неизвестно, могут ли возникнуть непредвиденные неврологические последствия спустя годы после первичного заражения, но некоторые предположения ученіе уже сделали.

Множество неврологических осложнений, включая спутанность сознания, инсульт и нервно-мышечные расстройства, проявляются во время острого COVID-19.

Об этом на основе нескольких новых исследований пишет научный журнал Science.

Кроме того, такие заболевания, как нарушение концентрации внимания, головные боли, сенсорные расстройства, депрессия и даже психологические расстройства, считают ученые, могут сохраняться в течение месяцев после заражения, как часть совокупности симптомов, которые сейчас называют затяжным COVID-19.

Даже у молодых людей с легким начальным течением заболевания может развиться острый нейропсихический синдром на основе ковида.

Механизмы этого явления пока недостаточно изучены, хотя данные в первую очередь указывают на иммунную дисфункцию.

Associated Press

Неврологические синдромы, сопровождающие COVID-19

Пока исследователи отмечают следующие неврологические симптомы:

изменения уровня сознания или когнитивной дисфункции,

слабость и головные боли у госпитализированных пациентов, которые могут быть связаны с любым тяжелым острым заболеванием с дыхательными и метаболическими нарушениями

Также есть сообщения об инсультах и ​​остром воспалении или демиелинизации центральной или периферической нервной системы, освещали специфическое поражение цереброваскулярных и нервных тканей.

Поскольку количество случаев возросло, было признано, что SARS-CoV-2 не только вызывает респираторные симптомы, но также может поражать многие системы органов, включая почки, желудочно-кишечный тракт, сердце и мозг.

Проведенное в Великобритании исследование госпитализированных пациентов выявило наиболее распространенные неврологические состояния:

аносмия (потеря обоняния),

инсульт,

снижением способности сосредоточить внимание,

воспаление головного мозга,

энцефалопатия,

первичные психические синдромы,

синдромы периферических нервов

Эти состояния имеют разные патофизиологические механизмы. Например, цереброваскулярные осложнения возникают одновременно с появлением респираторных симптомов или даже предшествуют им, в то время как центральные воспалительные заболевания и заболевания периферических нервов проявляются в среднем через две недели, что позволяет предположить, что они могут являться результатом пери- или постинфекционных процессов.

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Что показали исследования ткани мозга умерших от COVID-19 пациентов

Несмотря на ранние предположения, что SARS-CoV-2 может попасть в центральную нервную систему (ЦНС) путем миграции через носовую полость и обонятельный путь или через гематоэнцефалический барьер, анализ спинномозговой жидкости (СМР) у пациентов с нервно-психическими проявлениями почти одинаково. не удалось обнаружить вирусную РНК посредством полимеразной цепной реакции обратной транскрипции.

Подавляющее количество доказательств из ЦСЖ и ткани мозга свидетельствует о том, что иммунная активация и воспаление в ЦНС является основным фактором неврологического заболевания при остром COVID-19.

Действительно, гистопатологические исследования ткани мозга пациентов, умерших от острой формы COVID-19, показывают лишь ограниченное обнаружение нуклеиновой кислоты SARS-CoV-2 или вирусного белка в мозге, что согласуется с результатами в спинномозговой жидкости у живых пациентов.

Непосредственное исследование тканей головного мозга при вскрытии имеет оговорку — умершие от острой формы COVID-19 имели тяжелое заболевание, которое может не быть таким для большинства людей, инфицированных SARS-CoV-2.

У многих перед смертью имелись системные или метаболические нарушения, которые могут способствовать развитию патологии неспецифическим образом. Однако когда инфицированные клетки мозга человека обнаруживают редко, они не имеют окружающих скоплений воспалительных клеток, что свидетельствует о том, что присутствие SARS-CoV-2 в ЦНС не провоцирует классический вирусный энцефалит.

Неврологические осложнения после перенесенного COVID-19 разделили на три основные группы:

Симптомы со стороны центральной нервной системы – головные боли и головокружение, нарушение мозгового кровообращения, энцефалопатия, энцефалит.

Симптомы со стороны периферической нервной системы – аносмия (потеря обоняния), синдром Гийена-Барре (нарушение чувствительности), другие вегетативные расстройства.

Повреждение скелетных мышц.

Associated Press

Симптомы затяжного COVID-19

С начала пандемии COVID-19 пациенты описывали продолжительные синдромы после острой инфекции, которая теперь называется затяжной COVID (Long COVID). Эти синдромы часто включают преимущественные неврологические и психиатрические симптомы, такие как трудности с памятью, концентрацией и способностью выполнять повседневные задания, частые головные боли, изменение кожных ощущений, вегетативная дисфункция, непосильная усталость, а в тяжелых случаях бред и паранойя.

Многим людям, которые испытывают неврологические симптомы, сохраняющиеся после острого течения COVID-19 менее 50 лет, они были здоровыми и активными к заражению. Примечательно, что большинство из них никогда не были госпитализированы при острой болезни COVID-19, что свидетельствует о легком исходном заболевании.

Многие симптомы, которые испытывают люди при затяжном COVID, подобны симптомам миалгического энцефаломиелита/синдрома хронической усталости (ME/CFS), который также считается постинфекционным синдромом, вызванным различными инфекционными агентами.

Неоднородность симптомов, поражающих людей с Long COVID, и трудности определения того, какие симптомы могут быть следствием инфекции SARS-CoV-2 по сравнению с обострением предыдущих или случайных состояний, создают огромные проблемы для понимания механизмов и подходов к лечению, пишут ученые.

В нескольких работах систематически классифицировали или изучили естественную историю симптома Long COVID.

Стало известно, что острый COVID-19 повышает вероятность ускорения инфекции или провоцирует дальнейшее развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

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Неврологические симптомы COVID-19 у детей

Пока нет информации о последствиях для нервной системы COVID-19 у детей, обычно болеющих в легкой форме и имеющих незначительные неврологические или психиатрические симптомы во время или после острого недуга.

Также неизвестно, изменят ли противовирусные или иммуноцелевые вмешательства на ранних стадиях заболевания или профилактическая вакцинация против COVID-19 траекторию неврологических осложнений от болезни.

Последующие исследования могут дать ответ на эти вопросы. В конце концов, интервенционные испытания, основанные на этих открытиях, необходимы для определения подходов к уменьшению или обратному воздействию на нервную систему COVID-19, которые испытывают огромное количество людей во всем мире.

В материале были использованы следующие работы: