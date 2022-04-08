COVID-сертификат в "Дії" отображается 1,5 года с даты прививки

COVID-сертификат в "Дії" отображается 1,5 года с даты прививки

Это позволит украинцам за границей предъявить цифровой документ о полученной в Украине вакцинации от COVID-19, получить следующую необходимую дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица.

Минздрав совместно с Минцифрой и НСЗУ принял решение не удалять из "Дії" цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19 в течение 545 дней от даты прививки.

Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающий вакцинальный статус личности:

«желтый» COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни;

«зеленый» COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки;

«бустерный» COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки.

Сертификат не обновляет новую конечную дату автоматически. Для этого необходимо повторно отправить запрос в приложении или портале Действия. Так же, как вы генерировали свой нынешний сертификат.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.