Дантисты рассказали, когда на самом деле следует чистить зубы

Дантисты рассказали, когда на самом деле следует чистить зубы

Большинство дантистов считают, что чистка зубов до завтрака – самый лучший вариант.

Большинство дантистов считают, что чистка зубов до завтрака – самый лучший вариант, потому что такая тактика помогает создать максимально здоровую среду во рту, прежде чем начать употреблять продукты и напитки, которые могут повредить эмаль или десна.

Об этом пишет IFLS.

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Чистка зубов фторсодержащей зубной пастой поможет избавиться от бактерий во рту и покрыть эмаль дополнительным защитным слоем.

Это очень важно, поскольку современные продукты питания могут разрушать эмаль, делая зубы уязвимыми для инфекций и кариеса. Чистя зубы перед завтраком, вы защитите свои зубы и десну.

Чистка зубов способствует выработке слюны, что помогает расщеплять пищу и поддерживать здоровую среду в полости рта.

Если вы хотите почистить зубы после еды, то, как рекомендует Американская стоматологическая ассоциация, лучше сначала промыть рот простой водой, а затем подождать 30 минут (или 60, если вы съели что-нибудь особенно кислое), прежде чем браться за зубную щетку.

Как найти хорошего врача стоматолога

Ранее стало известно, почему плохая гигиена полости рта вызывает опасные заболевания, вплоть до инсульта и депрессии.

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