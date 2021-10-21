Даже легкие случаи COVID-19 оставляют след в мозгу

Более 18 месяцев пандемии исследователи неуклонно собирают новую и важную информацию о влиянии COVID-19 на организм и мозг. Эти выводы вызывают обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния коронавируса на биологические процессы в нашем организме.

Исследования показывают, что даже легкие случаи COVID-19 оставляют след в мозге, но пока не ясно, как долго это продолжается.

Появились дополнительные доказательства того, что COVID-19 может влиять на организм и мозг в течение нескольких месяцев после заражения, поэтому, исследователи заинтересовались изучением того, как это может повлиять на естественный процесс старения.

Как реагирует мозг на COVID-19

В августе 2021 начальное, но масштабное исследование по изменениям в мозге у людей, перенесших COVID-19, привлекло большое внимание в среде нейронауки.

В своей работе ученые полагались на существующую базу данных под названием UK Biobank, которая содержит информацию о мозге более 45 тыс. человек в Британии с 2014 года — базовые данные и изображения мозга всех этих людей еще до пандемии.

Исследовательская группа проанализировала данные визуализации мозга, а затем повторно пригласила тех, у кого был диагностирован COVID-19, для дополнительного сканирования. Ученые сравнили людей, перенесших COVID-19, с участниками, которые не болели, тщательно сопоставляя группы по возрасту, полу, базовой дате тестирования с местом проведения исследования, а также общими факторами риска заболевания, такими как переменные здоровья и социально-экономическое положение.

Вот как COVID-19 поражает мозг

Команда обнаружила заметные отличия в сером веществе, состоящего из тел клеток нейронов, которые обрабатывают информацию в мозге, между теми, кто был инфицирован COVID-19, и теми, кто нет. В частности, толщина ткани серого вещества в мозговых областях, известных как лобная и височная доли, была уменьшена в группе COVID-19, в отличие от типовых моделей без COVID-19.

В общей популяции нормально наблюдать некоторое изменение объема или толщины серого вещества с возрастом, но изменения у тех, кто переболел COVID-19, были больше обычного.

Интересно, что когда исследователи разделили людей с легкой симптоматикой и тех, которые трудно переболели, результаты были одинаковыми. То есть люди, которые были инфицированы COVID-19 демонстрировали потерю объема мозга даже тогда, когда болезнь не была настолько тяжелой, что требовала госпитализации.

Ученые исследовали и изменения в исполнении когнитивных задач и обнаружили, что те, кто заразился COVID-19, медленнее обрабатывали информацию, по сравнению с теми, кто не подхватил коронавирус.

Ученые предупреждают, что нужно осторожно толковать эти выводы, но экспертный обзор большой выборки данных до и после болезни у тех же людей и тщательное согласование с учасниками, которые не болели COVID-19, особенно ценны для науки.

Что означают эти изменения объема мозга?

В начале пандемии одним из самых распространенных сообщений от зараженных COVID-19 была потеря обоняния и вкуса.

Поражает то, что области мозга, на которые британские исследователи обнаружили влияние COVID-19, связанные с обонятельной луковицей — частью обонятельного мозга, состоящей из тел вторых нейронов биполярного типа обонятельного анализатора. Именно она передает сигналы о запахах через нос в другие области мозга.

обонятельный анализатор

Обонятельная луковица имеет связи с участками височной доли. Мы часто говорим о ней в контексте старения и болезни Альцгеймера, поскольку именно там находится гиппокамп. Вероятно, гиппокамп играет ключевую роль в старении, учитывая его участие в памяти и когнитивных процессах.

Обоняние также важно для исследования Альцгеймера, поскольку некоторые данные свидетельствуют о том, что те, кто находится в группе риска, имеют пониженное обоняние. Хотя пока слишком рано делать какие-то выводы относительно долгосрочных последствий этих изменений, связанных с COVID, изучение возможных связей между изменениями мозга и памятью, связанными с COVID-19, вызвало у ученых большой интерес.

Что означают эти изменения мозга после COVID-19 для процесса и темпов старения?

Восстановится ли мозг после вирусной инфекции?

На этот вопрос исследователи пока ищут ответ.

Сканирование мозга у человека в 30 лет и у человека в возрасте 80 лет, показывает уменьшение объема мозга в мозге старшего взрослого

На изображении мозга 35-летнего и 85-летнего человека оранжевые стрелки показывают более тонкую серое вещество у пожилых людей, а зеленые стрелки указывают на участки, где больше участков заполнены спинномозговой жидкостью (ликвором) из-за уменьшения объема мозга.

Фиолетовые круги выделяют желудочки мозга, наполненные ликвором. У пожилых людей эти заполненные жидкостью области намного больше.

"Работа нашей лаборатории показывает, что с возрастом мозг по-разному обрабатывает информацию. Кроме того, мы наблюдали изменения с течением времени: как движутся люди и как они усваивают новые двигательные навыки. Несколько десятилетий работы показали, что женщинам и мужчинам пожилого возраста труднее обрабатывать и пользоваться информацией — например, обновлять списки. Но они, как правило, помнят факты и у них сохранен словарный запас", — говорит исследовательница Джессика Бернард.

"Когда дело доходит до структуры мозга, мы обычно видим уменьшение размера мозга у людей старше 65 лет", — добавляет она.

Различия можно заметить во многих областях мозга. Обычно также наблюдается увеличение спинномозговой жидкости, заполняющей пространство из-за потери ткани мозга. Кроме того, белое вещество, которое нужно для электрической изоляции аксонов нервных клеток, также менее целостно у пожилых людей.

Раскрытие тайн старения

Всех нас беспокоит то, как бы прожить долгую и здоровую жизнь, а старение перенести без боли и немощи. в здравом уме и доброй памяти.

Исследователи только разгадывают все тайны старения, чтобы помочь человечеству улучшить качество жизни и функции увядающего организма, особенно в контексте COVID-19.

Насколько мозг может восстановиться после болезни и что нужно для того, чтобы преодолеть эту пандемию здоровым, читайте в наших материалах:

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