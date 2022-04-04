Даже маленькая трещинка – это боль во время кормления ребенка: что делать, если у мамы проблемы с сосками

Детский врач Лидия Бабич дает медицинские советы по спасению груди во время кормления малыша.
"Даже маленькая трещинка – это боль во время каждого кормления ребенка. Какие там гормоны радости и любви", – пишет педиатр Лидия Бабич на своей странице в соцсети.
Боль каждый раз, каждые 1,5-3 часа как кормишь. У вас это было? Тогда эти советы для вас.
Главная причина боли в груди во время кормления
Одной из основных причин проблем с сосками является то, что ребенок слишком поверхностно берет грудь. Чтобы добыть молоко, малыш нажимает на сосок десной, если приложение не обеспечивает захват ареолы.
"Знаете где у ребенка находится сосок при сосанию? Пощупайте у себя во рту языком верхние зубы. Потом дальше есть твердое небо. Еще дальше — мягкое небо", — советует Лидия Бабич.
Как правильно прикладывать младенца к груди
В норме ребенок прижимает ареолу всей поверхностью языка ко всей поверхности неба. Поэтому при правильном захвате на самом деле нет механического давления на сосок.
Что может мешать:
- короткая уздечка языка (нет, со временем не растянется. Надо подрезать чем раньше тем лучше. Желательно еще в родильном,
- ребенок сосет, пустышку. Эти предметы нужно зажимать десной,
- малыш имеет малый вес, малый ротик, или мама имеет большой сосок,
- плоские или втянутые соски,
- прибыло молоко и ареола набухла, тяжело приложить,
- мама кормит только лежа на боку и одной рукой трудно правильно приложить,
- мама приложила ребенка, будто правильно но малыш словно «съехал» на сосок. Возможно, ребенок лежит далеко от мамы,
На рисунках показано, как правильно приложить младенца к груди.
Чем лечить поврежденные соски
Сначала обнаружите и устраните причину, иначе ни одна мазь не залечит ваш сосок.
Поверьте, накладки не учат обширно открывать рот, потому не исправляют присыну. Иногда нужны, если вовлеченный сосок при стимуляции скрывается.
- Если исправить прикладывание, даже при имеющейся трещине сразу становится гораздо лучше или вообще не больно.
- Трещина долго не заживает? Возможно, это вторичная инфекция. Поможет мазь с мупвроцином или противогрибковое излечение. Посоветуйтесь с врачом индивидуально.
- Если ситуация сверхсложная, можно иногда кормить малыша сцеженным молоком из шприца (без иглы!). Не из бутылочки!
"Сцеживаем руками, чтобы вакуум отсоса не травмировал сосок еще больше", — рекомендует врач.
- Можно за каждое кормление давать обе груди, часто менять. Так ребенок получит лучший поток молока, лучше наестся.
- Малыш нервничает и оттягивает сосок? Возможно, молоко вытекает слишком медленно. Исправьте восторг.
Напомним, из- за полномасштабных военных действий в Украине система здравоохранения была вынуждена адаптироваться к новым реалиям.
Во время военных действий правила предоставления первичной медицинской помощи были изменены, чтобы каждый украинец мог попасть к врачу независимо от места нахождения и заключенной декларации.
По-прежнему точкой входа в большинство медицинских услуг является семейный врач, передают в НСЗУ Национальной службе здоровья Украины.
Независимо от того, переехали ли вы в другой населенный пункт, советуем в любом случае держать связь с вашим семейным врачом, если это возможно.
При возможности выясните у своего врача самый удобный способ связи – телефон, мессенджер или почта. Помните, что даже дистанционно ваш врач может помочь в решении многих вопросов, связанных со здоровьем, например, выписать электронный рецепт на Доступные лекарства или инсулин, создать электронное направление, проконсультировать. В случае отсутствия технической возможности выписывать электронные направления и рецепты их можно получить в бумажной форме.