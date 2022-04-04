Даже маленькая трещинка – это боль во время кормления ребенка: что делать, если у мамы проблемы с сосками

Даже маленькая трещинка – это боль во время кормления ребенка: что делать, если у мамы проблемы с сосками

Детский врач Лидия Бабич дает медицинские советы по спасению груди во время кормления малыша.

"Даже маленькая трещинка – это боль во время каждого кормления ребенка. Какие там гормоны радости и любви", – пишет педиатр Лидия Бабич на своей странице в соцсети.

Детский врач Лидия Бабич

Боль каждый раз, каждые 1,5-3 часа как кормишь. У вас это было? Тогда эти советы для вас.

Главная причина боли в груди во время кормления

Одной из основных причин проблем с сосками является то, что ребенок слишком поверхностно берет грудь. Чтобы добыть молоко, малыш нажимает на сосок десной, если приложение не обеспечивает захват ареолы.

"Знаете где у ребенка находится сосок при сосанию? Пощупайте у себя во рту языком верхние зубы. Потом дальше есть твердое небо. Еще дальше — мягкое небо", — советует Лидия Бабич.

Как правильно прикладывать младенца к груди

В норме ребенок прижимает ареолу всей поверхностью языка ко всей поверхности неба. Поэтому при правильном захвате на самом деле нет механического давления на сосок.

Что может мешать:

короткая уздечка языка (нет, со временем не растянется. Надо подрезать чем раньше тем лучше. Желательно еще в родильном,

ребенок сосет, пустышку. Эти предметы нужно зажимать десной,

малыш имеет малый вес, малый ротик, или мама имеет большой сосок,

плоские или втянутые соски,

прибыло молоко и ареола набухла, тяжело приложить,

мама кормит только лежа на боку и одной рукой трудно правильно приложить,

мама приложила ребенка, будто правильно но малыш словно «съехал» на сосок. Возможно, ребенок лежит далеко от мамы,

На рисунках показано, как правильно приложить младенца к груди.

Детский врач Лидия Бабич

Чем лечить поврежденные соски

Сначала обнаружите и устраните причину, иначе ни одна мазь не залечит ваш сосок.

Поверьте, накладки не учат обширно открывать рот, потому не исправляют присыну. Иногда нужны, если вовлеченный сосок при стимуляции скрывается.

Если исправить прикладывание, даже при имеющейся трещине сразу становится гораздо лучше или вообще не больно.

Трещина долго не заживает? Возможно, это вторичная инфекция. Поможет мазь с мупвроцином или противогрибковое излечение. Посоветуйтесь с врачом индивидуально.

Если ситуация сверхсложная, можно иногда кормить малыша сцеженным молоком из шприца (без иглы!). Не из бутылочки!

"Сцеживаем руками, чтобы вакуум отсоса не травмировал сосок еще больше", — рекомендует врач.

Можно за каждое кормление давать обе груди, часто менять. Так ребенок получит лучший поток молока, лучше наестся.

Малыш нервничает и оттягивает сосок? Возможно, молоко вытекает слишком медленно. Исправьте восторг.

Напомним, из- за полномасштабных военных действий в Украине система здравоохранения была вынуждена адаптироваться к новым реалиям.

Во время военных действий правила предоставления первичной медицинской помощи были изменены, чтобы каждый украинец мог попасть к врачу независимо от места нахождения и заключенной декларации.

По-прежнему точкой входа в большинство медицинских услуг является семейный врач, передают в НСЗУ Национальной службе здоровья Украины.

Независимо от того, переехали ли вы в другой населенный пункт, советуем в любом случае держать связь с вашим семейным врачом, если это возможно.

При возможности выясните у своего врача самый удобный способ связи – телефон, мессенджер или почта. Помните, что даже дистанционно ваш врач может помочь в решении многих вопросов, связанных со здоровьем, например, выписать электронный рецепт на Доступные лекарства или инсулин, создать электронное направление, проконсультировать. В случае отсутствия технической возможности выписывать электронные направления и рецепты их можно получить в бумажной форме.