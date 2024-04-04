Дефицит витамина В 12 – как его можно увидеть на лице

Почему витамин В 12 так необходим организму, как выглядит его недостаток на лице
Почему витамин B12 является одним из наиболее нужных для организма
Витамин В 12 (Кобаламин) является одним из восьми комплексных витаминов группы B. Он необходим для здоровья человека из-за того, что участвует в важных клеточных процессах, включая обмен веществ, кровообращение, когнитивную деятельность. Одной из причин, почему ученые считают его одним из самых востребованных витаминов, является то, что В 12 поддерживает выработку цепей ДНК, содержащих жизненно важный генетический материал.
Витамин B12 защищает клетки головного мозга от воспаления, улучшает состояние сердца, способствует здоровью кишечника, помогает предотвратить деменцию.
Важность витамина В 12:
- Препятствует анемии. Кобаламин повышает выработку красных кровяных клеток, что снижает риск развития анемии.
- Оздоровляет сердце вместе с другими витаминами группы B (В 6, В 9).
- Блокирует воспаление мозга, помогает организму производить вещество миелин, что защищает мозговые нейроны от развития воспалительных процессов.
- Дефицит витамина В 12 создает проблему потери равновесия: могут наблюдаться затруднения при ходьбе, покалывание в ногах.
- Важен для зрения, потому что защищает зрительный нерв от воспаления и повреждений, способных приводить к дегенерации желтого пятна и слепоты.
- Снижает риск развития деменции.
- Обеспечивает работу кишечника.
Недостаток витамина В 12 – признаки на лице
Наиболее частыми проявлениями дефицита витамина В 12 являются признаки анемии – усталость, бледность. При этом в анализе крови будут выявлены специфические признаки так называемой мегалобластной анемии.
Но есть и другие симптомы, указывающие на нехватку этого витамина. Как сообщают эксперты по организации The Thyroid Patient Advocacy, есть два основных признака возможной нехватки этого витамина, которые можно заметить, ощутить на лице.
- Лицевая боль или невралгия. Обычно боль ощущается только на одной стороне лица, она может быть острой, стреляющей или тупой. Исследование, опубликованное в MD Edge Neurology, показало, что дефицит витамина B12 может вызвать изолированную лицевую невралгию, а также чувство онемения на пораженной стороне лица.
- Смена цвета кожи лица, оно может пожелтеть. Также могут желтеть глазные белки – это состояние еще называют желтухой. Кожа желтеет, когда организму не хватает витамина B12, он не может производить красные кровяные тельца в нужном количестве.
Также может появиться гласит - это когда язык становится темно-красного цвета, увеличивается, а сосочки языка становятся сглаженными.
Следует иметь в виду, что перечисленные симптомы могут быть далеко не единственными признаками дефицита витамина В12. Поэтому самодиагностикой и самолечением заниматься опасно, верный диагноз может поставить только врач.
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