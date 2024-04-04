Дефицит витамина В 12 – как его можно увидеть на лице

Почему витамин В 12 так необходим организму, как выглядит его недостаток на лице

Почему витамин B12 является одним из наиболее нужных для организма

Витамин В 12 (Кобаламин) является одним из восьми комплексных витаминов группы B. Он необходим для здоровья человека из-за того, что участвует в важных клеточных процессах, включая обмен веществ, кровообращение, когнитивную деятельность. Одной из причин, почему ученые считают его одним из самых востребованных витаминов, является то, что В 12 поддерживает выработку цепей ДНК, содержащих жизненно важный генетический материал.

Витамин B12 защищает клетки головного мозга от воспаления, улучшает состояние сердца, способствует здоровью кишечника, помогает предотвратить деменцию.

Важность витамина В 12:

Препятствует анемии. Кобаламин повышает выработку красных кровяных клеток, что снижает риск развития анемии.

Оздоровляет сердце вместе с другими витаминами группы B (В 6, В 9).

Блокирует воспаление мозга, помогает организму производить вещество миелин, что защищает мозговые нейроны от развития воспалительных процессов.

Дефицит витамина В 12 создает проблему потери равновесия: могут наблюдаться затруднения при ходьбе, покалывание в ногах.

Важен для зрения, потому что защищает зрительный нерв от воспаления и повреждений, способных приводить к дегенерации желтого пятна и слепоты.

Снижает риск развития деменции.

Обеспечивает работу кишечника.

Недостаток витамина В 12 – признаки на лице

Наиболее частыми проявлениями дефицита витамина В 12 являются признаки анемии – усталость, бледность. При этом в анализе крови будут выявлены специфические признаки так называемой мегалобластной анемии.

Но есть и другие симптомы, указывающие на нехватку этого витамина. Как сообщают эксперты по организации The Thyroid Patient Advocacy, есть два основных признака возможной нехватки этого витамина, которые можно заметить, ощутить на лице.

Лицевая боль или невралгия. Обычно боль ощущается только на одной стороне лица, она может быть острой, стреляющей или тупой. Исследование, опубликованное в MD Edge Neurology, показало, что дефицит витамина B12 может вызвать изолированную лицевую невралгию, а также чувство онемения на пораженной стороне лица.

Смена цвета кожи лица, оно может пожелтеть. Также могут желтеть глазные белки – это состояние еще называют желтухой. Кожа желтеет, когда организму не хватает витамина B12, он не может производить красные кровяные тельца в нужном количестве.

Также может появиться гласит - это когда язык становится темно-красного цвета, увеличивается, а сосочки языка становятся сглаженными.

Следует иметь в виду, что перечисленные симптомы могут быть далеко не единственными признаками дефицита витамина В12. Поэтому самодиагностикой и самолечением заниматься опасно, верный диагноз может поставить только врач.

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