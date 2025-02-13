Дефицит витамина В12: как он влияет на кожу и аппетит

Витамин В12 играет немаловажную роль для правильного развития и функционирования центральной нервной системы, а также для образования здоровых эритроцитов и синтеза ДНК. Дефицит витамина особенно часто встречается среди пожилых людей. Впрочем, он очень распространен и среди молодежи.

Какие симптомы дефицита витамина В12 – читайте в материале ТСН.ua.

Заметим, что витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения. В частности, это мясо, морепродукты, творог. Следовательно, вегетарианцам трудно получать его в достаточном количестве. Растительные продукты, к сожалению, не содержат В12, разве если они специально им обогащены.

Признаки недостатка В12:

анемия

постоянная усталость или слабость

бледная кожа

учащенное сердцебиение

потеря аппетита

потеря веса

спутанность сознания

ухудшение памяти

Важность витамина В12:

препятствует анемии, потому что кобаламин повышает выработку красных кровяных клеток

оздоровляет сердце вместе с другими витаминами группы B(В6, В9)

помогает организму производить вещество миелин, которое защищает мозговые нейроны от развития воспалительных процессов

облегчает затруднения при ходьбе, покалывание в ногах

защищает зрительный нерв от воспаления и повреждений, способных приводить к дегенерации желтого пятна и слепоты

снижает риск развития деменции

обеспечивает работу кишечника

Напомним, врачи назвали фрукт, который поможет предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера.

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