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Дефицит витамина В12: как он влияет на кожу и аппетит

Дефицит витамина В12: как он влияет на кожу и аппетит

Витамины

Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения.

Витамин В12 играет немаловажную роль для правильного развития и функционирования центральной нервной системы, а также для образования здоровых эритроцитов и синтеза ДНК. Дефицит витамина особенно часто встречается среди пожилых людей. Впрочем, он очень распространен и среди молодежи.

Какие симптомы дефицита витамина В12 – читайте в материале ТСН.ua.

Заметим, что витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения. В частности, это мясо, морепродукты, творог. Следовательно, вегетарианцам трудно получать его в достаточном количестве. Растительные продукты, к сожалению, не содержат В12, разве если они специально им обогащены.

Признаки недостатка В12:

  • анемия
  • постоянная усталость или слабость
  • бледная кожа
  • учащенное сердцебиение
  • потеря аппетита
  • потеря веса
  • спутанность сознания
  • ухудшение памяти

Важность витамина В12:

  • препятствует анемии, потому что кобаламин повышает выработку красных кровяных клеток
  • оздоровляет сердце вместе с другими витаминами группы B(В6, В9)
  • помогает организму производить вещество миелин, которое защищает мозговые нейроны от развития воспалительных процессов
  • облегчает затруднения при ходьбе, покалывание в ногах
  • защищает зрительный нерв от воспаления и повреждений, способных приводить к дегенерации желтого пятна и слепоты
  • снижает риск развития деменции
  • обеспечивает работу кишечника

Напомним, врачи назвали фрукт, который поможет предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера.

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