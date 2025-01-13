Делайте это вовремя: названо лучшее время для обеда

Обед так же важен, как и любой другой прием пищи. Правильное питание нашего организма питательными веществами, которые нам нужны в обеденное время, помогает обеспечить организм устойчивой энергией в течение дня и работает на предотвращение переедания.

Однако если мы пообедаем слишком рано или слишком поздно, мы можем не получить всех потенциальных преимуществ для здоровья, связанных с пищей, особенно когда речь идет об уровне энергии и умственной концентрации.

Поздний обед может привести к тому, что некоторые люди пропускают ужин, а затем испытывают голод ближе ко сну, также это может способствовать перекусу солеными или сладкими продуктами с низкой питательной ценностью.

Ваш метаболизм достигает максимума каждый день с 10 до 14 часов, в это время нужно пообедать. Обед должен быть легче завтрака и сытнее ужина. Выбирайте белковые продукты, салаты, но не налегайте на жирное.

Кроме того, исследователи обнаружили доказательства того, что потребление калорий до полудня может иметь положительный омолаживающий эффект.

Ранее мы писали о советах, которые не помогут похудеть. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: