Дешевая рыба, содержащая наименьшее ртути и больше Омега-3, чем грецкие орехи

Полезная рыба

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Рыба — неотъемлемая часть здорового рациона, ведь она является богатым источником омега-3 жирных кислот, поддерживающих работу нервной системы, мозга и сердца.

Диетологи рекомендуют включать рыбу в рацион не менее двух раз в неделю. Рыба, в отличие от красного мяса и птицы, содержит гораздо меньше насыщенных жиров, что делает ее отличным выбором для снижения уровня холестерина.

Однако многие виды рыб могут содержать вредную ртуть. К счастью, как утверждают специалисты, существуют исключения, и одной из них является сельдь — рыба, которая часто недооценивается, но является настоящей сокровищницей полезных веществ при низком уровне токсинов.

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Ртуть, токсичный металл, может попадать в рыбу из-за загрязнения воды. Хищные рыбы, находящиеся на вершине пищевой цепи, накапливают больше ртути. По данным Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA), сельдь содержит в среднем лишь 0,078 ppm ртути, что является очень низким показателем.

Омега-3: сельдь превосходит грецкие орехи

Одним из главных преимуществ сельди является его высокое содержание омега-3 жирных кислот. Эти незаменимые ненасыщенные жирные кислоты критически важны для здоровья сердца, мозга и общего состояния организма.

Чтобы понять, насколько сельдь богата Омега-3, стоит отметить, что 143-граммовое филе атлантической сельди содержит целых 2,98 г омега-3 кислот. Это даже больше, чем в таком известном источнике Омега-3, как грецкие орехи (около 2,5 г на порцию). Такое высокое содержание Омега-3 делает сельдь незаменимым продуктом для поддержки когнитивных функций и сердечно-сосудистой системы.

Сельдь для здоровья мозга взрослых и младенцев

Сельдь поддерживает здоровье мозга, улучшает память и концентрацию. Ключевую роль в этом играет докозагексаеновая кислота (ДГК) — жирная кислота омега-3, необходимая для построения клеток мозга, особенно важная для развития мозга младенцев.

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Матери, потребляющие ДГК-богатую диету, могут передать это ценное питательное вещество своим детям через грудное молоко. Употребление сельди во время грудного вскармливания особенно рекомендуется, поскольку она обеспечивает до 1,6 г ДГК на порцию.

Польза сельди

Кроме ДГК и Омега-3, сельдь является источником других важных питательных веществ:

Йод — важный компонент, поддерживающий развитие мозга и функцию щитовидной железы.

Железо. 2 мг в порцию (11% от суточной нормы взрослого человека), необходимое для памяти, концентрации, работы мышц и процессов обучения.

Холин. Сельдь обеспечивает 22% суточной нормы этого вещества. Холин содержится в яичных желтках, поддерживает память и помогает оградить мозг от вредных веществ.

Сельдь является отличным источником витамина D, который играет ключевую роль в здоровье костей, иммунной системе и общем самочувствии.

Витамин B12. Этот витамин необходим для выработки эритроцитов, поддержания нервной системы и метаболизма.

Селен — важный микроэлемент, действующий как антиоксидант и поддерживающий функцию щитовидной железы.

Включив сельдь в свой рацион, вы можете наслаждаться ее многочисленными полезными свойствами, минимизируя при этом риск, связанный с содержанием ртути.