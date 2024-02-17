Девушка месяц полоскала рот оливковым маслом — вот что из этого вышло

Люди прибегают к разным способам, чтобы сделать свои зубы белее. Так, например, одна девушка целый месяц полоскала рот оливковым маслом.

Бьюти-экспертка Анна Бадер решила на себе протестить любопытный лайфгак из Сети и попыталась отбелить зубы с помощью оливкового масла. Она полоскала ею полость рта в течение одного месяца. Что из этого вышло?

Сначала Анна проконсультировалась с врачом, потому перед началом эксперимента точно знала, чего ожидать. Следует обратить внимание, что во время полоскания глотать оливковое масло запрещено.

Привычкой странная процедура у девушки стала уже через неделю. Каждое утро Анна брала одну столовую ложку оливкового масла и 15 минут полоскала им рот. Через четыре недели она поделилась с другими своими фотографиями "до" и "после", отметив, что улыбка действительно стала немного белее.

Результат полоскания полости рта оливковым маслом. / Фото: Фото из социальных сетей

Хотя результат не настолько эффективен, как думала девушка, она говорит, что ощущение свежести во рту очень приятно, поэтому она не собирается прерывать свой эксперимент. Однако для более приятных вкусовых ощущений, Анна решила заменить обычное оливковое масло другим. Она приобрела специальное масло для полоскания полости рта, которое изготовляют из оливковой, но она отличается мятным вкусом.

Хотя эксперимент Анна считает успешным, она не уверена, что ее зубы стали белее только из-за оливкового масла. Она также напомнила, что такие процедуры могут подойти не каждому человеку, поэтому стоит сначала проконсультироваться у специалиста.

Зачем полоскать рот оливковым маслом

Перед началом эксперимента Анна разговаривала с аюрвердичным специалистом и главным медицинским работником курорта Barberyn Beach and Waves Ayurveda Resort на Шри-Ланке доктором Пушпой. Он утверждает, что полоскание полости рта маслом – это метод очистки и детоксикации, который лишает бактерий слизистую и язык, особенно жирорастворимых токсинов и тяжелых металлов.