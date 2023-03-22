Девушка пила воду с лимоном каждый день в течение месяца и насчитала 5 главных изменений в здоровье

Самый простой путь к увлажнению организма – стакан чистой воды. Правда, не всем нравится ее нейтральный вкус. А если добавить лимон?

Вода с лимоном может быть отличным вариантом, если обычная надоела. Более того, лимон не только вкус улучшит. Исследования показали, что употребление воды с цитрусовыми предоставляет множество преимуществ для здоровья.

Прежде всего, добавление 30 мл лимонного сока в воду составляет более 10% вашей суточной потребности в витамине С.

Кроме того, что лимон является богатым источником витамина С, он также содержит много других питательных веществ, таких как витамины группы В, калий и фолиевая кислота, которые могут способствовать уменьшению воспаления, стабилизируют артериальное давление, восстанавливают функции мышц, устраняют повреждения клеток, укрепляют иммунитет, а также способствуют снижению веса.

Итак, редактор одного из американских изданий о здоровом образе жизни и питания Джордан Пауэрс Уиллард провела эксперимент.

Об эксперименте с водой

"Мне надоело пить обычную воду. Более того, было интересно узнать о потенциальном влиянии воды с лимоном на организм. Я хотела на себе проверить, что произойдет, если я попробую пить воду с лимоном вместо обычной", — рассказала женщина.

В течение месяца она выпивала от 8 до 12 стаканов воды с лимоном в день.

"Начинала я примерно с 9 утра, в соответствии с рекомендованными указаниями по количеству жидкости, необходимой женщинам ежедневно. В каждый стакан воды я выжимала по крайней мере 30 мл лимонного сока, а затем бросала еще 1/4 лимона с мякотью и цедрой", — рассказала женщина.

Между 9 утра и полуднем она выпивала минимум 4 стакана воды с лимоном. Затем пила по мере необходимости в течение дня. Обычно Джордан выпивала по 10 стаканов воды каждый день.

Кроме этого в ее обычном режиме и рационе ничего не изменилось.

"Важные изменения я заметила впоследствии и хочу рассказать о них", — добавила девушка.

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Состояние волос, ногтей и кожи улучшилось

Густые здоровые волосы, крепкие ногти и гладкая и чистая кожа являются физическими качествами многих людей, однако с возрастом требуется больше усилий, чтобы поддерживать себя в форме.

"Хотя исследования показали, что витамин С может поддерживать здоровую выработку коллагена, который влияет на качество кожи, ногтей и волос, я не ожидала, что добавление лимонного сока может оказать такое большое влияние только через 30 дней", — написала женщина.

Она обратила особое внимание на скорость, с которой ее волосы росли и укреплялись.

"К концу месяца волосы отросли на почти 2,5 см. А мои ногти, которые зимой обычно более ломкие, стали намного крепче. Мне пришлось подпиливать их примерно каждые три-четыре дня", — рассказала Джордан.

Что особенно порадовало девушку, так это влияние на новый питьевой режим на кожу. Она стала гладкой и сияющей. Я даже не заметила обычной реакции, вызывающей гормональные сдвиги, связанные с моим лунным циклом.

Артериальное давление стабилизировалось

"Я всегда следила за рационом. Мне не все равно что есть. А еще я постоянно контролировала порции пищи. Однако чем больше лимонной воды я пила, тем меньше я испытывала в этом потребность. Я не ем слишком много. В то же время и большой потери веса за месяц не почувствовала. За 30 дней я похудела чуть меньше двух килограммов", — написала женщина.

Более того, она отметила, что ее обычно высокое кровяное давление стабилизировалось.

"Показания артериального давления не превышали 122/83 мм рт.ст. целый месяц", — отметила Джордан.

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Меньше мышечных спазмов и быстрое восстановление

По крайней мере, раз в несколько недель Джордан просыпалась посреди ночи от судорог. Однако во время эксперимента приступов не было в прошлый раз.

Также она сообщила, что практически не испытала симптомов ПМС, обычно ее беспокоивших.

Джордан также рассказала, что получила растяжение связок после падения с лестницы. По словам женщины, она удивительно очень быстро поправилась после ушиба. Однако все равно обратилась к врачу, который подтвердил, что скорейшее восстановление связи является следствием смены питьевого режима.

"Возможно, благодаря общему увлажнению организма ткани и сосуды стали более крепкими и гибкими", — объяснил ей врач.

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Больше энергии

"Вода с лимоном практически заменила мне кофе и зеленый чай, благодаря которым я просыпалась утром. Также я заметила, что мне уже не хочется спать после обеда", — рассказала редактор.

Здоровая привычка

"Человеческий организм состоит на 60% из воды, поэтому жидкость ему нужна, чтобы не потерять способность функционировать. Здоровая привычка пить чистую воду в течение дня — это, как чистить зубы или мыть руки — безусловное правило. Количество воды, которую я употребляла ежедневно, базировалась на стандартных рекомендациях нескольких экспертов. Итак, это действительно заставило меня повнимательнее посмотреть на свой питьевой режим и усовершенствовать его. Надеемся, мой положительный опыт вдохновит и вас на переосмысление собственных привычек", — отметила девушка.

В то же время предостерегаем вас от каких-либо экспериментов без консультации с врачом. Вы не должны увлекаться лимонами, если имеете высокую кислотность, язву желудка или проблемы поджелудочной железы.

Напомним, что высокое кровяное давление может привести к инфаркту и инсульту. Итак, узнайте о пищевых привычках, которые помогут его снизить.

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