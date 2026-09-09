Польза зеленого чая для организма / © pexels.com

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Именно это решила проверить на собственном опыте одна женщина. В течение семи дней она регулярно пила зеленый чай и наблюдала за изменениями самочувствия. Ее эксперимент заставил по-новому взглянуть на обычную чашку этого напитка.

Почему зеленый чай считают полезным

В отличие от черного чая зеленый чай производят без ферментации листьев. Благодаря этому в нем хранятся полифенолы — растительные соединения, среди которых особое внимание привлекают катехины. Напиток также содержит кофеин и другие биологически активные вещества.

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Именно состав зеленого чая объясняет, почему его так часто связывают с положительным влиянием на организм. В то же время, ученые отмечают: не стоит воспринимать зеленый чай как лекарство или универсальное средство от всех проблем со здоровьем.

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Больше бодрости в течение дня

Одним из первых эффектов, которые человек может заметить после чашечки зелёного чая, является легкое повышение бодрости.

Причина проста — в напитке есть кофеин. Его количество обычно меньше, чем в кофе, но достаточно для того, чтобы у некоторых людей немного улучшить внимание и помочь бороться с сонливостью.

Зеленый чай также содержит L-теанин — аминокислоту, исследуемую в контексте когнитивных функций и концентрации. Само сочетание кофеина и других соединений делает зеленый чай популярным напитком для утра или первой половины дня.

Организм получает порцию антиоксидантов

Еще одна причина популярности зеленого чая — его содержание полифенолов и катехинов. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и активно изучаются учеными.

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Однако важно понимать разницу между «содержащими антиоксидантами» и «лечящими болезни». Исследования зеленого чая по профилактике различных заболеваний дают неоднозначные результаты, поэтому делать громкие медицинские выводы только на основе ежедневного употребления напитка не стоит.

Помогает ли зеленый чай похудеть

Именно вокруг этого эффекта существует множество мифов. Катехины и кофеин в зеленом чае могут иметь небольшое влияние на массу тела, но он не настолько значителен, чтобы рассматривать напиток как самостоятельный способ похудания.

Поэтому чашка зеленого чая не способна компенсировать избыток калорий, отсутствие физической активности или несбалансированный рацион.

В то же время замена сладкой газировки или другого калорийного напитка на несладкий зеленый чай может быть полезной частью здорового питания.

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Что происходит с пищеварением

Зеленый чай традиционно употребляют и для поддержания пищеварения. Некоторые люди отмечают, что после него чувствуют себя легче, особенно если заменяют им тяжелые или очень сладкие напитки.

Однако реакция организма индивидуальна. У чувствительных людей кофеин может, напротив, вызвать дискомфорт в желудке или другие неприятные ощущения.

Поэтому, если после нескольких чашек зеленого чая появляется тошнота, боль в животе или другой дискомфорт, не стоит заставлять себя продолжать эксперимент.

Может ли зеленый чай влиять на холестерин

Научные исследования показывают, что зеленый чай может оказать небольшое положительное влияние на уровень общего холестерина и LDL-холестерина. В то же время, результаты исследований отличаются, а значительная часть работ касается экстрактов зеленого чая, а не обычного напитка.

Поэтому одна чашка чая в течение недели вряд ли повлечет за собой заметное изменение показателей крови. Для здоровья сердечно-сосудистой системы гораздо важнее остается общий рацион, физическая активность, сон и другие привычки.

Стоит ли пить зеленый чай каждый день

Для большинства здоровых взрослых умеренное употребление зеленого чая как напитка считается безопасным. В то же время, зеленый чай содержит кофеин, поэтому его избыточное количество может быть нежелательным для людей, чувствительных к стимуляторам.

Особенно важно не путать обычный зеленый чай с концентрированными экстрактами в капсулах. Именно с добавками на основе концентрированного экстракта связывали редкие случаи поражения печени.

Кроме того, зеленый чай и его экстракты могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами. Если человек регулярно принимает лекарство, перед употреблением концентрированных добавок следует проконсультироваться с лечащим врачом.

FAQ

Что будет, если ежедневно пить зеленый чай?

Умеренное употребление зеленого чая для большинства здоровых взрослых безопасно. Напиток содержит кофеин, полифенолы и катехины, поэтому может способствовать бодрости и являться частью сбалансированного рациона. Однако через неделю не стоит ожидать кардинальных изменений в организме.

Можно ли пить зеленый чай каждый день для похудения?

Зеленый чай может оказать лишь умеренное влияние на массу тела, а убедительных доказательств того, что сам напиток обеспечивает значительное похудение, нет. Поэтому его можно включать в здоровый рацион, но не стоит рассматривать как самостоятельное средство для снижения веса.

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