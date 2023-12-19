Девушки в шоке: пять чрезвычайно опасных последствий долгого ношения гель-лака

Длительное ношение гель-лака может иметь очень опасные последствия для здоровья ваших ногтей.

Последствия гель-лака, если вы регулярно носите покрытие сверх разрешенного срока, включают в себя ухудшение состояния ногтей и близлежащих тканей.

Вот пять проблем, которые появляются после нового ношения покрытия на ногтях.

Ногти становятся тонкими, ослабленными.

Для лучшей адгезии гель-лаки требуют шлифовки верхнего слоя ногтя. Если вы постоянно носите покрытие, это приводит к тому, что ногтевая пластина утончается, становится слабее, чаще ломается и сильнее повреждается.

Увеличенный риск грибковых инфекций

Под гель-лаком ногти совсем не "дышат", что приводит к созданию влажной, закрытой среды. Именно такое идеально для развития грибковых инфекций. Негативный эффект усиливается, если носить гель-лак дольше назначенного срока или наносить покрытие на уже поврежденные ногти.

Появление аллергических реакций

Некоторые компоненты, используемые в гель-лаках и в средствах для их удаления, могут вызывать достаточно сильные аллергические реакции. В частности, покраснение кожи, зуд, отек.

Агрессивное удаление

Удаление гель-лака – это довольно агрессивный процесс, который повреждает поверхность ногтей и кутикулу, особенно если производится неправильно. Такая процедура может стать причиной дополнительной травмы ногтевой пластины, ее ослабления.

Повреждения от УФ-лучей

Чтобы гель-лак полимеризовался, используют ультрафиолетовые лампы. Они могут увеличить риск повреждения кожи и приводят к преждевременному ее старению из-за воздействия ультрафиолетового излучения.

Хотя гель-лаки и предлагают нам эстетическую и долговечную привлекательность, следует отдавать себе отчет, что существуют также и потенциальные негативные последствия и риски их частого использования.

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