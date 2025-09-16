Девять сигналов вашего тела, что организму срочно не хватает магния

Как понять, что есть недостаток магния в организме / © unsplash.com

Зачастую люди не получают его в достаточном количестве с пищей, поэтому важно пополнять запасы магния через пищевые добавки, иначе его недостаток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Эксперты выделяют основные признаки, сигнализирующие о дефиците этого элемента.

Первый признак — нарушение ритма сердца: слишком быстрое или, наоборот, замедленное сердцебиение. Это объясняется тем, что магний регулирует электрические импульсы сердца. Второй признак — повышенное артериальное давление, ведь минерал оказывает непосредственное влияние на его контроль.

Недостаточный уровень магния также отображается на психическом состоянии. Исследования показывают, что прием магниевых добавок помогает снизить депрессивные настроения и стабилизировать эмоциональный фон.

Еще один сигнал дефицита — утреннее недомогание, которое особенно часто испытывают беременные женщины. Частые мышечные судороги тоже свидетельствуют о недостатке магния: минерал помогает мышцам расслабляться, а без него они находятся под постоянным напряжением.

Женщины могут ощутить дефицит магния через резкие перепады настроения перед или после менструации. Постоянная усталость и ощущение истощения также связаны с недостатком этого минерала, ведь магний играет немаловажную роль в выработке энергии. А еще он влияет на качество сна — без достаточного количества минерала могут возникать проблемы с бессонницей. Кроме того, дефицит магния отрицательно сказывается на работе кишечника, поскольку минерал поддерживает пищеварение и перистальтику.

Специалисты советуют ежедневно потреблять 320–420 мг магния. Больше всего его содержится в тыквенных семенах, семенах чиа, миндале, кешью, шпинате, брокколи, бананах и картофеле.