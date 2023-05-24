Действительно ли, чтобы утолить голод нужно пить: развенчиваем мифы

Нам говорят, хотите есть – пейте. Действительно ли для того, чтобы не чувствовать голод, нужно много пить.

Может ли вода насытить организм, как это принято считать, рассказывает эксперт Виктор Мандзяк

Можно ли бороться с голодом на диете водой

Разве может вода заблокировать голод? На стенках желудка есть механорецепторы, которые, когда желудок заполняется пищей, сигнализируют о поступившие калориях мозгу. Разве мозг обманешь, подменив пищу водой? Конечно, нет.

Дело в том, что для того, чтобы возникло ощущение сытости, не только стники желудка должны растянуться, как это бывает, когда туда попадает вода. Для этого туда должна попасть куча химических веществ: грелин, лептин, инсулин, холецистокинин, глюкоза и т.д. А это может быть только с едой.

Кроме того, вода в желудке находится не долго, через 20 минут после питья воды там уже нет и ее следа. И мы снова потянемся за стаканом.

Сытость от воды очень слаба и недолговечна. Конечно, можно пить воду сутками напролет, тогда придется поселиться в туалете, чтобы постоянно освобождать несчастный мочевой пузырь от сильно разбавленной мочи, в худшем — можно умереть от отека мозга. Да, водой можно отравиться.

По мнению Мандзяка, воду нужно пить столько, сколько нуждается в ней организм. Не выпивать какие-то мифические ничем не обоснованные 2 литра воды, не блокировать голод, а утолять жажду.

Если вода не утоляет голод на диете, что тогда делать

Необходимо дополнить диету тренировками и двигательной активностью. У активных людей голод и аппетит в отношении энергопотерь лучше регулируется, потому что двигательная активность помогает мозгу точнее рассчитывать необходимые ему калории.

Спланируйте диету. При разумном планировании голод не будет мучить. Привычка постоянно что-то класть в рот, возникающая при скудном, скупом, однообразном питании не является физиологическим голодом. Нужно отличать его от истинного голода.

Нужно себя контролировать. Нас окружает вкусная и обольстительная еда, она постоянно просится в рот. Но нельзя повиноваться любому запаху, изображению или мысли о еде. Прочно сжимаем губы, чтобы не пролезли лишние калории.

Читайте также: