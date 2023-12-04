Действительно ли детям нельзя пить кофе — эксперты ответили на самые распространенные вопросы

Многие родители не представляют, как можно прожить день без чашки (или четырех) кофе, поэтому не удивительно, что детям может быть интересно попробовать его самостоятельно. Хотя многих детей отталкивает горький черный кофе, сладкие кофейные напитки могут быть соблазнительными для детей помладше. Однако знакомство детей с бодрящим напитком лучше начинать с определенного возраста.

Об этом говорится в материале Yahoo Life.

Что говорят эксперты

Согласно отчету 2014 года, опубликованному в журнале "Педиатрия", около 73% детей потребляют кофеин в той или иной форме в течение дня. Хотя большая часть этого потребления приходится на газировку, было обнаружено, что около 24% детей пьют кофе. Значит ли это, что это нормально? «Ответ на этот вопрос сложен, — говорит доктор Кристен Кук. — Наибольшее беспокойство по поводу потребления кофе в детском возрасте связано с уровнем кофеина — компонентом кофе, который приводит к желаемым эффектам”.

"Поскольку кофеин является стимулятором, употребление кофе может временно повысить уровень энергии и помочь нам чувствовать себя бодрее", — пояснила она. И дети, и взрослые стремятся к этому стимулу.

Что нужно знать о кофеине

Но даже взрослым кофеин может нанести вред. По данным клиники Майо, те, кто чувствителен к кофеину и не употребляет его часто, могут ощутить нежелательные побочные эффекты после употребления даже небольшого количества кофе. Кофе может вызвать у некоторых людей нервное возбуждение и бессонницу. Чрезмерное потребление кофеина у взрослых может привести к ускоренному сердцебиению, беспокойству, трудностям со сном, раздражительности, тревоге, головокружению и изжоге, говорит Кук. Дети, потребляющие кофеин, также могут ощущать все эти побочные эффекты.

Еще одним риском употребления кофе и других форм кофеина является зависимость, добавляет Кук. Она объясняет, что кофеин побуждает мозг выделять дофамин, поощряющий дальнейшее потребление. Зависимость "включает негативное влияние на физическое, социальное и эмоциональное функционирование", говорит она.

Со временем детям может понадобиться "все больше и больше кофеина, чтобы достичь повышенной бдительности" или избежать симптомов отмены, добавляет она. Когда ребенок становится зависимым от кофеина, он может испытывать головную боль, испытывать трудности с концентрацией внимания, становиться раздражительным или жаловаться на гриппоподобные симптомы, если он пытается отказаться от кофеина.

Воздействие кофеина может быть еще хуже в высоких дозах. "Чрезмерное потребление кофеина может привести к повышению частоты сердечных сокращений и кровяного давления, усилению кислотного рефлюкса и привести к тревожности и нарушению режима сна у детей", — говорит доктор Текима Диксон. Она добавляет, что чрезмерное потребление кофеина среди детей может привести к визитам в отделение неотложной помощи.

Кук отмечает, что поскольку в целом "масса тела ребенка меньше массы тела взрослого человека", она может быть более чувствительна к воздействию кофеина.

Какие еще есть риски употребления кофе?

Кроме побочных эффектов, вызванных кофеином в кофе, многие кофейные напитки содержат сахар и калории. Кук предупреждает, что это может способствовать развитию ожирения, диабета, кариеса и, потенциально, сердечных заболеваний.

Что это значит для детей?

Кук говорит, что “в то время как научные доказательства кофеина для взрослых достаточно четкие, никто не знает безопасного уровня потребления кофеина для детей”. Хотя не существует федеральных рекомендаций по детям и кофеину, рекомендуется, чтобы дети не употребляли никакого кофеина, включая кофе, пока им не исполнится 12 лет.

Относительно детей 12 лет и старше, Диксон говорит, что они должны "не превышать 100 миллиграмм кофеина в день, что эквивалентно двум маленьким баночкам содовой".

Как мать двоих детей, Кук признает, что кофеин распространен в нашем обществе и присутствует во многих продуктах, которые дети регулярно потребляют, в частности в шоколаде, некоторых крупах, шоколадном молоке и протеиновых батончиках.

"Я думаю, что было бы довольно трудно найти ребенка, который никогда не употреблял кофеин, именно поэтому важно реалистично относиться к потреблению кофеина", — говорит она.

Кук также отмечает, что "даже кофе без кофеина содержит кофеин", хотя и в меньших количествах.

По словам Кук, "хорошее эмпирическое правило заключается в том, что чем младше и младше ребенок, тем меньше кофеина он должен потреблять", как из кофе, так и из любого другого источника. Но это не значит, что дети постарше могут пить столько кофе, сколько хотят. Например, Кук говорит, что она никогда не посоветовала своим пациентам старшего школьного возраста пить кофе, даже если им нужно засидеться допоздна, чтобы выполнить домашнее задание. "Это может принести больше вреда, чем пользы", — подчеркнула она.

Диксон советует не давать детям ни кофе, даже глоток. "Развивающийся организм может быть более чувствительным к влиянию кофеина", — отмечает она, и дача детям кофе может привести к появлению вредных привычек в будущем.

"Если родители позволят ребенку сделать глоток кофе, это может создать прецедент, который облегчит ребенку просить больше", – объясняет она.

Напомним, ранее мы писали, сколько нужно пить кофе в день, чтобы улучшить память, работу мозга и способность сосредотачиваться.

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