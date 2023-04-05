Действительно ли ежедневный бокал вина не вредит здоровью: ученые удивили результатам исследования

Больший риск смертности был у женщин, чем у мужчин.

Недавнее исследование ученых из Канады и Великобритании опровергло популярное утверждение врачей, что ежедневное умеренное употребление алкоголя не вредит здоровью.

Результаты исследования опубликовали на JAMA Network Open.

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Отмечается, что группа ученых проанализировала данные 107 научных работ. В этих исследованиях участвовало около пяти миллионов людей из разных стран, мужчин и женщин разных национальностей и социального положения. Ученые, скорректировав предварительные данные исследований, пришли к выводу, что даже умеренное потребление алкоголя вредит здоровью.

"Наше исследование также выявило, что больший риск смертности был у женщин, чем у мужчин, при употреблении 25 или более мг в день алкоголя, включая значительное увеличение риска для женщин средних лет, чего не наблюдалось для мужчин", — сказано в исследовании.

Так, женщины, которые выпивали более четырех бокалов вина каждый день, вероятность ранней смерти у них повышалась как минимум на 60%, а у мужчин — всего на 35.

Напомним, употребление алкоголя ускоряет старение. Ученые объяснили, как это происходит.

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