Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Действительно ли ежедневный бокал вина не вредит здоровью: ученые удивили результатам исследования

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2156
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Действительно ли ежедневный бокал вина не вредит здоровью: ученые удивили результатам исследования

Фото: Credits

Больший риск смертности был у женщин, чем у мужчин.

Недавнее исследование ученых из Канады и Великобритании опровергло популярное утверждение врачей, что ежедневное умеренное употребление алкоголя не вредит здоровью.

Результаты исследования опубликовали на JAMA Network Open.

Отмечается, что группа ученых проанализировала данные 107 научных работ. В этих исследованиях участвовало около пяти миллионов людей из разных стран, мужчин и женщин разных национальностей и социального положения. Ученые, скорректировав предварительные данные исследований, пришли к выводу, что даже умеренное потребление алкоголя вредит здоровью.

"Наше исследование также выявило, что больший риск смертности был у женщин, чем у мужчин, при употреблении 25 или более мг в день алкоголя, включая значительное увеличение риска для женщин средних лет, чего не наблюдалось для мужчин", — сказано в исследовании.

Так, женщины, которые выпивали более четырех бокалов вина каждый день, вероятность ранней смерти у них повышалась как минимум на 60%, а у мужчин — всего на 35.

Напомним, употребление алкоголя ускоряет старение. Ученые объяснили, как это происходит.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2156
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация