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Действительно ли кофе вымывает кальций из организма

Действительно ли кофе вымывает кальций из организма

Миллионы людей не представляют свой день без кофе / Фото: pixabay.com

Одна-две чашки в день – вполне безопасное и даже полезное количество напитка.

Кофе, несмотря на некоторые преимущества, действительно меняет кислотно-щелочной баланс и выводит из организма такой важный микроэлемент, как кальций.

Одна чашка напитка способна вывести около 6 мг кальция, но если употреблять в день 1-2 маленькие чашки кофе, вреда это не принесет.

Если в крови недостаточно кальция, запускается процесс вымывания его из костей, ведь для организма важнее обеспечить всем необходимым сначала сердце, а уже потом все остальные ткани. Еще один гормон, воздействие которого на организм усиливается через кофе, – гистамин. Он усиливает вымывание из организма вместе с мочой магния. А именно магний улучшает усвоение кальция. Следовательно, кальций из-за кофе усваивается хуже.

Важно: пополнить запас кальция помогут молочные продукты (молоко, сыры), а также миндаль, яйца, рыба, а также зеленые овощи, орехи. Один из источников кальция – питьевая вода (в 1 литре его содержится до 350-500 мг).

Симптомы недостатка кальция в организме могут быть разными и часто проявляются постепенно. Однако наиболее частыми признаками дефицита являются:

  • боли в костях и частые переломы
  • мышечные спазмы и судороги
  • проблемы с зубами
  • нарушение сердечного ритма

Ранее мы писали, с чем нельзя пить кофе. Больше об этом читайте в новости.

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