Действительно ли кофе заряжает людей энергией: ученые выяснили

В ходе исследования ученые решили выяснить, как действительно влияет на нас кофе, способен ли напиток нас взбодрить и зарядить энергией.

Об этом пишет Live Science.

Основным стимулятором кофе является кофеин, а его основное действие заключается в изменении того, как клетки нашего мозга взаимодействуют с соединением под названием аденозин.

Аденозин – часть системы, которая регулирует наш цикл сна и бодрствования. По мере того как мы занимаемся своими делами, уровень аденозина повышается, поскольку он освобождается как побочный продукт при использовании энергии в наших клетках.

Аденозин связывается со своим рецептором, что в конечном счете заставляет замедляться наши клетки, и это вызывает у нас усталость и сонливость. Во время сна потребление энергии снижается, а вместе с ним и уровень аденозина – он снова превращается в другие формы. Именно поэтому после сна мы ощущаем, что отдохнули.

Кофеин действительно может помочь справиться с сонливостью, но только на некоторое время. Дело в том, что он работает путем связывания с аденозиновыми рецепторами – по сути, просто заполняет "белые пятна" и не дает аденозину связываться с ними.

Однако эффект кофеина не связан с созданием какой-либо энергии, а скорее вызывает чувство бодрости.

Ранее стало известно, что исследователи из Университета Макмастера в Канаде смогли обнаружить белки, на которые влияет кофеин, и благодаря этому они помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока. В результате этого процесс защищает человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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