Действительно ли мед так полезен, как мы все думали: кому следует избегать этого продукта

Человек, который ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается физическими упражнениями, не имеет избыточного веса и не болеет диабетом, может потреблять мед без сомнений. Однако, оказывается, этот продукт полезен не всем.

С детства мы слышали о пользе меда для здоровья. Мы знаем, что мед богат питательными веществами, которые полезны для нашего организма. Но это не всегда так. Иногда потребление меда может быть не лучшим вариантом для вашего здоровья. По словам диетолога Анжали Мукерджи, есть категории людей, которые должны избегать этого натурального продукта.

Анжали утверждает, что мед – хороший вариант, если вы ведете здоровый образ жизни и регулярно занимаетесь физическими упражнениями. Но если это не так, потребление меда может вызвать некоторые проблемы. Если у вас избыточный вес, ожирение, преддиабет или диабет, мед может даже навредить. Диетолог объяснила свое мнение в подписи к своему посту в Instagram.

Согласно посту одна столовая ложка меда содержит около 60 калорий. Потребление меда иногда не приведет к набору веса. Но излишество во всем – это не хорошо. Поэтому если вы потребляете большое количество меда в течение дня, это может привести к набору нежелательного веса. Продукт замедлит процесс похудения и увеличит уровень сахара в крови. Таким образом, мед может помешать вам достичь вашей цели по потере веса.

Итак, кто может употреблять мед? Человек, который ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается физическими упражнениями, не имеет избыточного веса и не болеет диабетом, может потреблять мед без сомнений. По словам Анжали Мукерджи, "если вы не отвечаете ни одному из этих условий, то лучше избегать меда, поскольку он не позволит вам достичь вашей цели".

Читайте также: