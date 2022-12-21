Среди многих продуктов, о которых упоминаются и в случае уменьшения хронического воспаления, молочные появляются постоянно.

Но действительно ли молочные продукты вызывают воспаление?

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Что такое воспаление

Воспаление – это естественная защитная реакция организма. Различают два вида воспаления – хроническое и острое. Острое воспаление возникает, когда человек получает травму (ранение, ушиб). Этот тип воспаления обычно локальный и исчезает после устранения последствий травмы или инфекции.

Хроническое воспаление может являться результатом ряда факторов, включая курение сигарет, ожирение и определенный выбор диеты. Оно бывает вызвано наличием аутоиммунного заболевания или не исчезающей инфекции.

Наличие хронического воспаления связано с результатами, включающими повышенный риск некоторых видов рака и диабета. И ожидается, что распространенность заболеваний, связанных с хроническим воспалением, будет расти с годами.

Фото: ТСН.ua

Действительно ли вызывают воспаление молочные продукты

Отказ от молочных продуктов стал модной привычкой по разным причинам, одна из которых состоит в том, что, по слухам, они потенциально могут вызвать воспалительную реакцию в организме.

Частично виной тому, что некоторые молочные продукты содержат насыщенный жир, питательное вещество, которое связано с воспалением. Но согласно обзору 2017 года, опубликованному в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, основанном на данных 52 клинических испытаний на людях, молочные продукты действительно оказывают противовоспалительное действие на организм, независимо от содержания жира в молочной пище.

В 2021 году был опубликован систематический обзор, оценивающий влияние потребления молочных продуктов (молоко, сыр и йогурт) и молочных белков на воспаление у взрослых, результаты которого показали, что потребление молочных продуктов либо не влияет на воспаление, либо оказывает незначительный противовоспалительный эффект.

Таким образом, несмотря на заявления некоторых влиятельных лиц о том, что молочные продукты вызывают воспаление, медицинская литература, кажется, свидетельствует о другом.

В то же время, такие продукты, как шоколадное молоко и ароматизированные молочные напитки, йогурты с примесями сиропов и сахаром, кукурузным сиропом или другими ингредиентами, содержащими сахар, не оказывают противовоспалительного или нейтрального действия.

Напомним, что исследователи обнаружили 5 обычных продуктов и напитков, которые могут вызвать хроническую усталость.

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