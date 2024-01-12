Действительно ли нужно есть каждый день: врачи развеяли безусловную пользу лука и чеснока

В зимний период многие украинцы добавляют в свой рацион лук и чеснок, чтобы защититься от вирусов и укрепить иммунитет. Но действительно ли эти продукты так полезны?

Конечно, эти овощные культуры содержат фитонциды, отличающиеся мощным дезинфицирующим и антимикробным действием. Однако не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

Хотя, например, чеснок содержит мощные антиоксиданты, помогающие регулировать уровень сахара в крови, а также хром и кобальт, которые очень полезны для работы нервной системы и печени. Витамины (в частности, группы В, С, Е и другие) и микроэлементы, улучшающие иммунитет и помогающие нашему организму противостоять простуде. Однако все эти вещества полезны только в составе сбалансированной диеты, содержащей нужное количество белков, полезных жиров, углеводов, витаминов.

Эксперты советуют съедать не более четверти средней луковицы и половину чеснока чеснока в день. При этом лучше эти овощи есть в сыром виде, ведь термическая обработка значительно снижает их полезные свойства.

Однако следует отметить, что эти продукты полезны далеко не всем. Поэтому их следует с осторожностью включать в рацион. В них содержится большое количество эфирных масел и других веществ, которые могут послужить причиной тошноты, изжоги, боли в желудке.

Не стоит добавлять в ежедневный рацион чеснок и лук людям с нарушениями работы ЖКТ. Особенно в сыром виде. Лучше их термически обрабатывать и употреблять так, если вы не можете полностью отказаться от продуктов.

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