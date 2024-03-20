Действительно ли нужно пить 2 литра воды в день и можно ли ее заменить другими напитками

Выпиваете до 8 стаканов воды в день? А вы уверены, что это действительно нужно?

Все мы знаем, что для правильного функционирования организма нужно каждый день пить достаточное количество воды. Многие уверены, что употреблять следует только воду, другие утверждают, что чай, кофе, соки и даже супы могут стать полноценной заменой. Кто же прав?

Чаще всего, подсчитывая, сколько жидкости человек выпил в день, чай и другие напитки не учитываются из-за того, что они обладают сильно выраженным мочегонным эффектом. Это действительно так, но последние исследования показали, что кофе и чай совсем не приводят к обезвоживанию, если их употреблять в умеренных количествах.

Безусловно, с точки зрения гидрации, чашка кофе будет иметь меньший эффект, чем стакан воды, но и она будет считаться. По мнению специалистов, такую одну кружку бодрящего напитка можно считать за полстакана чистой воды.

Однако следует отметить, что на подсчет влияет и то, какие именно ингредиенты содержатся в напитке. Например, если это кофе с молоком, то он будет лучше восстанавливать водный баланс, чем двойной эспрессо. Ученые обращают внимание, что для гидратации особенно важно и отсутствие сахара в напитке, поэтому любой кофейный коктейль со взбитыми сливками и сладким сиропом можно считать плохим источником воды. Сюда же относят соки и газированные напитки, но они помогают поддержать водный баланс.

Можно ли заменить воду чаем? / Фото: Unsplash

Не стоит забывать о том, что вода содержится в пище. Благодаря потребляемым продуктам можно также поддерживать оптимальный уровень гидрации. Было доказано, что 20% от ежедневного потребления воды в день мы берем из пищи. Просто представьте, что вы съели целый арбуз. Захотите ли после этого пить? Вряд ли.

Что точно не стоит относить к продуктам, поддерживающим водный баланс в норме, так это алкоголь. Он выводит жидкость из организма, поэтому эксперты советуют всегда пить воду, когда употребляете алкогольные напитки.

Значит ли это, что нам совсем не нужно выпивать 8 стаканов воды в день? Хотя специалисты утверждают, что человек должен употреблять около 2-2,5 л воды в день, большая часть жидкости поступает в организм незаметно для нас. Кофе, чай, еда, соки – все это пополняет запасы.

Кроме этого, следует помнить, что количество воды, необходимое для оптимальной гидратации, может отличаться для каждого человека. Она зависит от возраста, пола, спортивной активности, климата и т.д. Поэтому специалисты отмечают, что пить нужно тогда, когда вы испытываете жажду или заметили у себя признаки дегидрации (темная моча, потрескавшиеся губы).

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