Действительно ли растворимый кофе менее полезен: диетолог ошеломил результатами исследований — они поражают

Среди опытных кофеманов растворимый кофе имеет сомнительную репутацию. Да действительно ли она вреднее заварной? Диетолог ошеломил ответом.

Многие считают растворимый кофе неполноценным заменителем молотого кофе или кофе в зернах. Такая ассоциация прежде всего кроется в "необычной" форме продукта. Однако методы получения растворимого кофе (агломерация или лиофизация) не оказывают никакого негативного влияния на организм человека.

А некоторые последние исследования даже показали, что в определенной степени растворимый кофе может быть даже лучшим продуктом, чем заварной. О выводах ученых рассказал в своем профессиональном блоге клинический диетолог Матеуш Дурбас. Как отметил специалист, результаты исследований показали, что растворимый кофе характеризуется большим содержанием полифенольных соединений (антиоксидантов), поэтому обладает наивысшим антиоксидантным свойством среди других видов кофе.

На этом диетолог не остановился. Матеуш объяснил, что новое исследование в этой области четко показывает, что именно растворимый кофе (по сравнению с заварным) содержит минимальное количество кахвеола и кафестола. Это так называемые дитерпены, способствующие повышению общего холестерина, особенно "плохого" холестерина.

Диетолог уверен, что эти исследования позволяют заключить, что употребление растворимого кофе полезнее для организма, чем сваренного. Также следует добавить, что в случае именно с этим напитком вредны именно ингредиенты, которые мы добавляем, а не кофе (чрезмерное количество сахара, ароматизированные сиропы, порошкообразное молоко и т.д.).

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