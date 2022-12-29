Действительно ли существует "здоровое очищение": диетологи о детоксикации организма

Эксперты утверждают, что экстремальные меры детоксикации, которые некоторые называют "здоровыми диетами, ориентированными на очищение", потенциально опасны.

Правда заключается в том, что некоторые так называемые диетические очищения не предоставляют никаких дополнительных преимуществ для здоровья, а на самом деле могут нанести больше вреда, чем пользы. По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья, существует очень мало доказательств поддержки эффективности многих программ "здорового очищения" детоксикации.

"Очистка обещает помочь вывести токсины из организма. Эти продукты продаются потребителям, которые надеются устранить накопление токсичных веществ, но проблема заключается в том, что польза и эффективность такого питания не имеет клинических доказательств. Оно может наносить вред печени", — говорят диетологи.

Фото: Facebook

Работают ли очистки?

Существует много различных типов программ очистки, но Национальный центр дополнительного и интегративного здоровья описывает несколько популярнейших очистительных программ, например:

голодание,

употребление только соков или подобных напитков,

употребление только определенных продуктов,

использование диетических добавок или других коммерческих препаратов,

использование трав,

использование клизм, слабительных средств или гидроколонотерапии

Если вы собираетесь проводить очищение натощак для похудения, возможно, вам будет так же хорошо попытаться сначала изменить свой рацион. Новое исследование в журнале New England Journal of Medicine показало, что голодание не принесло никакой дополнительной пользы для потери веса по сравнению с другими планами питания.

Фото: Pexels

Вред очищения

Экстремальные протоколы детоксикации также могут повлечь за собой обезвоживание, электролитный дисбаланс, низкий уровень сахара в крови, желудочно-кишечный дистресс, а также проблемы с почками и сердцем. И это лишь некие из вредных побочных эффектов.

Многие программы очистки специалисты не рекомендуют и из-за содержания вредных ингредиентов.

Соблюдайте научный подход к очищению организма

В организме человека есть система очистки, которая помогает выводить вредные химические вещества и гарантирует, что токсины не будут накапливаться. Наша печень является так называемой детоксикационной ячейкой, которая работает круглосуточно для обеспечения детоксикации.

"Печень естественным образом работает как система фильтрации организма, очищая кровь, избавляясь от старых клеток и метаболизируя питательные вещества", — говорят врачи.

Печень уничтожает вредные вещества, расщепляя их на частицы, которые организм может либо использовать, либо лишиться. Выработка желчи в печени играет большую роль в этом процессе распада, создавая естественную очистку.

Конечно, есть способы, которыми мы можем поддержать этот мощный орган и помочь в процессе детоксикации естественным путём.

Также читайте Нездоровая печень: как алкоголь разрушает один из главных органов человека

Печень работает лучше всего, когда она получает постоянный поток энергии из пищи, много воды для выведения токсинов и регулярные упражнения.

Проверенные способы поддержания печени и естественных путей детоксикации

Занимайтесь спортом: выводите токсины естественным путем с помощью регулярных физических упражнений, чтобы снизить нагрузку на печень. Употребляйте много жидкости: помогите вывести токсины, которые переделала печень. Разнообразное питание с добавлением в рацион овощей, фруктов, зерновых с высоким содержанием клетчатки способствует здоровому выведению токсинов и других соединений.

Заметим, что лимонный сок и оливковое масло в паре приносят огромную пользу здоровью.

Читайте также: