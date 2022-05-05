Диагностика и лечение ВИЧ: как пройти тест по программе медицинских гарантий

Диагностика и лечение ВИЧ: как пройти тест по программе медицинских гарантий

В зоне риска может оказаться каждый.

Угроза заражения вирусом иммунодефицита человека продолжает сохраняться во время войны. Ведь люди меньше обращаются к врачам и подвергаются большим угрозам.

Не упускайте возможность пройти тест на ВИЧ и узнать больше о профилактике, диагностике и лечении ВИЧ. Раннее выявление инфекции и начатое лечение позволяют сдерживать развитие ВИЧ-инфекции в СПИДе.

Что способствует росту случаев инфицирования во время войны

использование недезинфицированных инструментов, в частности в военно-полевых условиях,

рост контактов с кровью при оказании медицинской помощи,

случаи насилия и незащищенный секс

Тест на ВИЧ можно пройти в частности у семейного врача, терапевта или педиатра.

Вы можете обратиться к врачу, если поддерживаете с ним связь. Или к любому специалисту первички в том месте, где вы находитесь. Тест – безвозмездный.

В настоящее время ВИЧ контролируется медикаментами. Существуют препараты для доконтактной (PrEP) и постконтактной профилактики инфекции, а также лечение пациентов с диагнозом (АРТ). Человек, принимающий лекарство, продолжают жить полноценной жизнью. Поэтому даже при положительном статусе следует не опускать руки и лечиться.

В Программе медицинских гарантий есть пакет услуг "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией". То есть пациенты могут получить бесплатное лечение ВИЧ в Украине, сообщают в Национальной службе здоровья Украины.

Список услуг

Тестирование на ВИЧ и послетестное консультирование.

Необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, определение вирусной нагрузки, обследование на передающиеся половым путем инфекции, другие исследования при необходимости.

Анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей.

Медицинское наблюдение, назначение антиретровирусной терапии, выдача препаратов, мониторинг побочных реакций.

Социальное сопровождение, психологическая поддержка.

Медицинское наблюдение детей до 18 лет, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, у которых диагноз на стадии подтверждения: постконтактная профилактика, консультирование матери по безопасному кормлению, назначение АРТ детям с диагнозом ВИЧ.

Консультирование членов семьи пациентов по профилактике, консультирование по планированию семьи.

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку.

Перечисленные услуги предоставляются амбулаторно. Получить их можно по направлению семейного врача, лечащего врача или обратившись в медицинское учреждение самостоятельно.

Адрес и контакты ближайших медучреждений предоставит оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Также рекомендуем организации, защищающие права пациентов с ВИЧ:

"100% Жизнь" ("100% жизни" — Сеть ЛЖВ) — крупнейшая пациентская организация в Украине.

"Позитивные женщины" (Позитивные женщины — Positive Women) — благотворительная организация, помогающая ВИЧ-позитивным женщинам.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.