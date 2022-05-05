Диагностика и лечение ВИЧ: как пройти тест по программе медицинских гарантий

В зоне риска может оказаться каждый.
Угроза заражения вирусом иммунодефицита человека продолжает сохраняться во время войны. Ведь люди меньше обращаются к врачам и подвергаются большим угрозам.
Не упускайте возможность пройти тест на ВИЧ и узнать больше о профилактике, диагностике и лечении ВИЧ. Раннее выявление инфекции и начатое лечение позволяют сдерживать развитие ВИЧ-инфекции в СПИДе.
Что способствует росту случаев инфицирования во время войны
- использование недезинфицированных инструментов, в частности в военно-полевых условиях,
- рост контактов с кровью при оказании медицинской помощи,
- случаи насилия и незащищенный секс
Тест на ВИЧ можно пройти в частности у семейного врача, терапевта или педиатра.
Вы можете обратиться к врачу, если поддерживаете с ним связь. Или к любому специалисту первички в том месте, где вы находитесь. Тест – безвозмездный.
В настоящее время ВИЧ контролируется медикаментами. Существуют препараты для доконтактной (PrEP) и постконтактной профилактики инфекции, а также лечение пациентов с диагнозом (АРТ). Человек, принимающий лекарство, продолжают жить полноценной жизнью. Поэтому даже при положительном статусе следует не опускать руки и лечиться.
В Программе медицинских гарантий есть пакет услуг "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией". То есть пациенты могут получить бесплатное лечение ВИЧ в Украине, сообщают в Национальной службе здоровья Украины.
Список услуг
- Тестирование на ВИЧ и послетестное консультирование.
- Необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, определение вирусной нагрузки, обследование на передающиеся половым путем инфекции, другие исследования при необходимости.
- Анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей.
- Медицинское наблюдение, назначение антиретровирусной терапии, выдача препаратов, мониторинг побочных реакций.
- Социальное сопровождение, психологическая поддержка.
- Медицинское наблюдение детей до 18 лет, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, у которых диагноз на стадии подтверждения: постконтактная профилактика, консультирование матери по безопасному кормлению, назначение АРТ детям с диагнозом ВИЧ.
- Консультирование членов семьи пациентов по профилактике, консультирование по планированию семьи.
- Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку.
- Перечисленные услуги предоставляются амбулаторно. Получить их можно по направлению семейного врача, лечащего врача или обратившись в медицинское учреждение самостоятельно.
Адрес и контакты ближайших медучреждений предоставит оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.
Также рекомендуем организации, защищающие права пациентов с ВИЧ:
- "100% Жизнь" ("100% жизни" — Сеть ЛЖВ) — крупнейшая пациентская организация в Украине.
- "Позитивные женщины" (Позитивные женщины — Positive Women) — благотворительная организация, помогающая ВИЧ-позитивным женщинам.
Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.
Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.